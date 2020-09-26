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بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

ضابط مرور: أبلغني بعض السائقين بأنه كان يعبر الطريق

في واقعة غريبة توقفت حركة المرور على الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي بالهند صباح يوم الاثنين الماضي؛ وذلك بعد أن رصد سائقو السيارات ثعبانًا ضخمًا، احتل منتصف الطريق.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا": أوقف ثعبان ضخم تدفق حركة المرور لأكثر من ساعة، عندما تكوّم وسط طريق سريع مزدحم في مدينة مومباي غربي الهند.

وبعد قليل تحرّك الثعبان الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، وعَبَر الطريق، ثم دخل تحت سيارة كانت متوقفة على جانبي الطريق، ولف نفسه حول إحدى عجلات السيارة.

وقد تم استدعاء صائدي الثعابين إلى مكان الحادث، الذين تمكنوا من إخراج الثعبان من بين عجلات السيارة بعد عملية إنقاذ استغرقت 30 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة مرور إنه أوقف حركة المرور بعد أن أبلغه بعض السائقين بأن ثعبانًا ضخمًا كان يحاول عبور الطريق.

وقال الضابط: "لو استمرت المركبات في التحرك لكان من الممكن أن تدهس الثعبان".

وبعد إنقاذه تم إطلاق الثعبان في الغابة.

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بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند
سبق

في واقعة غريبة توقفت حركة المرور على الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي بالهند صباح يوم الاثنين الماضي؛ وذلك بعد أن رصد سائقو السيارات ثعبانًا ضخمًا، احتل منتصف الطريق.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا": أوقف ثعبان ضخم تدفق حركة المرور لأكثر من ساعة، عندما تكوّم وسط طريق سريع مزدحم في مدينة مومباي غربي الهند.

وبعد قليل تحرّك الثعبان الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، وعَبَر الطريق، ثم دخل تحت سيارة كانت متوقفة على جانبي الطريق، ولف نفسه حول إحدى عجلات السيارة.

وقد تم استدعاء صائدي الثعابين إلى مكان الحادث، الذين تمكنوا من إخراج الثعبان من بين عجلات السيارة بعد عملية إنقاذ استغرقت 30 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة مرور إنه أوقف حركة المرور بعد أن أبلغه بعض السائقين بأن ثعبانًا ضخمًا كان يحاول عبور الطريق.

وقال الضابط: "لو استمرت المركبات في التحرك لكان من الممكن أن تدهس الثعبان".

وبعد إنقاذه تم إطلاق الثعبان في الغابة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
01:52 AM

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

ضابط مرور: أبلغني بعض السائقين بأنه كان يعبر الطريق

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,904

في واقعة غريبة توقفت حركة المرور على الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي بالهند صباح يوم الاثنين الماضي؛ وذلك بعد أن رصد سائقو السيارات ثعبانًا ضخمًا، احتل منتصف الطريق.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا": أوقف ثعبان ضخم تدفق حركة المرور لأكثر من ساعة، عندما تكوّم وسط طريق سريع مزدحم في مدينة مومباي غربي الهند.

وبعد قليل تحرّك الثعبان الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، وعَبَر الطريق، ثم دخل تحت سيارة كانت متوقفة على جانبي الطريق، ولف نفسه حول إحدى عجلات السيارة.

وقد تم استدعاء صائدي الثعابين إلى مكان الحادث، الذين تمكنوا من إخراج الثعبان من بين عجلات السيارة بعد عملية إنقاذ استغرقت 30 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة مرور إنه أوقف حركة المرور بعد أن أبلغه بعض السائقين بأن ثعبانًا ضخمًا كان يحاول عبور الطريق.

وقال الضابط: "لو استمرت المركبات في التحرك لكان من الممكن أن تدهس الثعبان".

وبعد إنقاذه تم إطلاق الثعبان في الغابة.

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