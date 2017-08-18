أردنية تضع حشيشاً في مركبة زوجها وتبلغ الشرطة .. فماذا حدث؟

واقعة انتهت باعترافها عقب توقيفها بقرار من مدعي عام أمن الدولة

أوقف مدعي عام أمن الدولة بالأردن، سيدة وضعت المخدرات في مركبة زوجها، وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.

ووفق ما نشرته صحيفة "الغد" المحلية، فقد وضعت الزوجة قطعة حشيش أحضرتها من أحد الأشخاص، تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت ادارة مكافحة المخدرات بوجود القطعة بقصد التخلص من زوجها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الزوج في شرق عمّان، وبالتحقيق في الحادثة ثبت لدى ادارة المكافحة أن الحادثة مدبرة وكيدية من قِبل الزوجة.

وباستدعاء الزوجة اعترفت بأنها افتعلت القضية بقصد إدخال زوجها السجن والتخلص منه.