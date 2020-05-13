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"طلاب صبيا" يسجلون حضورًا وتكريمًا ضمن منافسات "العلمي" الافتراضي

3 أوسمة و8 جوائز ضِمن السحب اليومي للمشاركات العلمية

شهدت منافسات النادي العلمي الافتراضي التي أطلقتها وزارة التعليم في السابع من شهر رمضان الجاري بهدف تعزيز مهارات المستقبل للطلاب والطالبات القائمة على الجيل الصناعي الرابع، حضورًا متميزًا لطلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا؛ من خلال تحقيق الطالبة بيان إبراهيم مليحي لوسام "مبتكر"، وتحقيق منار مجدي عثمان لوساميْ "مبتكر" و"الأكثر تفاعلًا".

وحقق طلاب وطالبات الإدارة ٨ جوائز ضمن السحب اليومي للمنافسات من خلال: (ريماس عبدالله السبعي، وريناد إبراهيم بشيري، والعنود مهند إبراهيم زربطان، ومنار مجدي عثمان، والطالب سالم أحمد سالم الفيفي، والعابد عبدالقادر الحازمي، ومعاذ سالم جابر المالكي، ومحمد حيدر إبراهيم).

وكانت إدارة تعليم صبيا قد عمدت إلى العمل من خلال جملة من الإجراءات والمسارات التي تضمن المشاركة الفاعلة والمتميزة لمنسوبيها؛ حيث تم إقرار تشكيل لجنة مركزية على مستوى الإدارة يرأسها مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ولجان أخرى مناظرة في مكاتب التعليم، انسجامًا مع الأهداف السامية للمنافسات الوزارية الساعية لسد الفاقد التعليمي وتحفيز الطلاب والطالبات واستغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع نِسَب المشاركات في الأنشطة التي تُعزز الجوانب الإيجابية لدى الطلاب.

وعَمِلت الإدارة من خلال تلك اللجان على إشهار ونشر ثقافة المسابقات ومساراتها بين الطلاب والطالبات، وحثهم على المشاركة ومتابعة تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني للمنافسات، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتكوين حلقة وصل مع أولياء الأمور من خلال منصات الإدارة وقنوات التواصل الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن النادي العلمي الافتراضي يأتي ضمن مسارات المسابقات الوزارية الثمانية "اقرأ وارتق، ومسار ما ينطق عن الهوى، ومسار مدن وأماكن، ومسار طاعة وولاء، ومسار رؤية المملكة، ومسار كلنا مسؤول، ومسار المملكة تاريخ وأحداث، ومسار النادي العلمي الافتراضي".

وأضاف "معافا" أن المشروع يحوي مجموعة من التحديات الافتراضية والمسارات التدريبية الساعية لتعزيز المهارات والمواهب في مجالات المشروع السبعة، والتي تتمثل في: (علوم الطيران والطائرات اللاسلكية، التجارب العلمية والبيئية، الطاقة المتجددة، إنترنت الأشياء، الروبوت والذكاء الاصطناعي، التصنيع الرقمي، والبرمجة).

من جانبها، أشارت المساعدة للشؤون التعليمية- بنات حنان بنت علي الحازمي، إلى أهمية هذه المسابقات في رفع مستوى التعلم الذاتي لدى الطلاب والطالبات، ودعم بناء شخصياتهم في الجانب الديني والعلمي والثقافي والتاريخي، بما يتناسب مع هذه المرحلة التي يمر بها العالم.

وأشادت "الحازمي" بوزارة التعليم التي دعمت أبناء الوطن بهذه المسابقات المتميزة والمحفزة لفكر الطلاب والطالبات.

وثمّن المساعد والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم صبيا جهودَ زملائهم وزميلاتهم في قسمي النشاط الطلابي (بنين وبنات)، وجميع أقسام الإدارة ذات العلاقة، ولمكاتب التعليم؛ لدعمهم ومساندتهم ومتابعتهم لهذا الحراك المميز.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طلاب صبيا" يسجلون حضورًا وتكريمًا ضمن منافسات "العلمي" الافتراضي
سبق

شهدت منافسات النادي العلمي الافتراضي التي أطلقتها وزارة التعليم في السابع من شهر رمضان الجاري بهدف تعزيز مهارات المستقبل للطلاب والطالبات القائمة على الجيل الصناعي الرابع، حضورًا متميزًا لطلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا؛ من خلال تحقيق الطالبة بيان إبراهيم مليحي لوسام "مبتكر"، وتحقيق منار مجدي عثمان لوساميْ "مبتكر" و"الأكثر تفاعلًا".

وحقق طلاب وطالبات الإدارة ٨ جوائز ضمن السحب اليومي للمنافسات من خلال: (ريماس عبدالله السبعي، وريناد إبراهيم بشيري، والعنود مهند إبراهيم زربطان، ومنار مجدي عثمان، والطالب سالم أحمد سالم الفيفي، والعابد عبدالقادر الحازمي، ومعاذ سالم جابر المالكي، ومحمد حيدر إبراهيم).

وكانت إدارة تعليم صبيا قد عمدت إلى العمل من خلال جملة من الإجراءات والمسارات التي تضمن المشاركة الفاعلة والمتميزة لمنسوبيها؛ حيث تم إقرار تشكيل لجنة مركزية على مستوى الإدارة يرأسها مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ولجان أخرى مناظرة في مكاتب التعليم، انسجامًا مع الأهداف السامية للمنافسات الوزارية الساعية لسد الفاقد التعليمي وتحفيز الطلاب والطالبات واستغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع نِسَب المشاركات في الأنشطة التي تُعزز الجوانب الإيجابية لدى الطلاب.

وعَمِلت الإدارة من خلال تلك اللجان على إشهار ونشر ثقافة المسابقات ومساراتها بين الطلاب والطالبات، وحثهم على المشاركة ومتابعة تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني للمنافسات، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتكوين حلقة وصل مع أولياء الأمور من خلال منصات الإدارة وقنوات التواصل الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن النادي العلمي الافتراضي يأتي ضمن مسارات المسابقات الوزارية الثمانية "اقرأ وارتق، ومسار ما ينطق عن الهوى، ومسار مدن وأماكن، ومسار طاعة وولاء، ومسار رؤية المملكة، ومسار كلنا مسؤول، ومسار المملكة تاريخ وأحداث، ومسار النادي العلمي الافتراضي".

وأضاف "معافا" أن المشروع يحوي مجموعة من التحديات الافتراضية والمسارات التدريبية الساعية لتعزيز المهارات والمواهب في مجالات المشروع السبعة، والتي تتمثل في: (علوم الطيران والطائرات اللاسلكية، التجارب العلمية والبيئية، الطاقة المتجددة، إنترنت الأشياء، الروبوت والذكاء الاصطناعي، التصنيع الرقمي، والبرمجة).

من جانبها، أشارت المساعدة للشؤون التعليمية- بنات حنان بنت علي الحازمي، إلى أهمية هذه المسابقات في رفع مستوى التعلم الذاتي لدى الطلاب والطالبات، ودعم بناء شخصياتهم في الجانب الديني والعلمي والثقافي والتاريخي، بما يتناسب مع هذه المرحلة التي يمر بها العالم.

وأشادت "الحازمي" بوزارة التعليم التي دعمت أبناء الوطن بهذه المسابقات المتميزة والمحفزة لفكر الطلاب والطالبات.

وثمّن المساعد والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم صبيا جهودَ زملائهم وزميلاتهم في قسمي النشاط الطلابي (بنين وبنات)، وجميع أقسام الإدارة ذات العلاقة، ولمكاتب التعليم؛ لدعمهم ومساندتهم ومتابعتهم لهذا الحراك المميز.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:42 PM

"طلاب صبيا" يسجلون حضورًا وتكريمًا ضمن منافسات "العلمي" الافتراضي

3 أوسمة و8 جوائز ضِمن السحب اليومي للمشاركات العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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شهدت منافسات النادي العلمي الافتراضي التي أطلقتها وزارة التعليم في السابع من شهر رمضان الجاري بهدف تعزيز مهارات المستقبل للطلاب والطالبات القائمة على الجيل الصناعي الرابع، حضورًا متميزًا لطلاب وطالبات إدارة تعليم صبيا؛ من خلال تحقيق الطالبة بيان إبراهيم مليحي لوسام "مبتكر"، وتحقيق منار مجدي عثمان لوساميْ "مبتكر" و"الأكثر تفاعلًا".

وحقق طلاب وطالبات الإدارة ٨ جوائز ضمن السحب اليومي للمنافسات من خلال: (ريماس عبدالله السبعي، وريناد إبراهيم بشيري، والعنود مهند إبراهيم زربطان، ومنار مجدي عثمان، والطالب سالم أحمد سالم الفيفي، والعابد عبدالقادر الحازمي، ومعاذ سالم جابر المالكي، ومحمد حيدر إبراهيم).

وكانت إدارة تعليم صبيا قد عمدت إلى العمل من خلال جملة من الإجراءات والمسارات التي تضمن المشاركة الفاعلة والمتميزة لمنسوبيها؛ حيث تم إقرار تشكيل لجنة مركزية على مستوى الإدارة يرأسها مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي ولجان أخرى مناظرة في مكاتب التعليم، انسجامًا مع الأهداف السامية للمنافسات الوزارية الساعية لسد الفاقد التعليمي وتحفيز الطلاب والطالبات واستغلال أوقاتهم خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع نِسَب المشاركات في الأنشطة التي تُعزز الجوانب الإيجابية لدى الطلاب.

وعَمِلت الإدارة من خلال تلك اللجان على إشهار ونشر ثقافة المسابقات ومساراتها بين الطلاب والطالبات، وحثهم على المشاركة ومتابعة تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني للمنافسات، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتكوين حلقة وصل مع أولياء الأمور من خلال منصات الإدارة وقنوات التواصل الاجتماعي ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد بشير معافا، أن النادي العلمي الافتراضي يأتي ضمن مسارات المسابقات الوزارية الثمانية "اقرأ وارتق، ومسار ما ينطق عن الهوى، ومسار مدن وأماكن، ومسار طاعة وولاء، ومسار رؤية المملكة، ومسار كلنا مسؤول، ومسار المملكة تاريخ وأحداث، ومسار النادي العلمي الافتراضي".

وأضاف "معافا" أن المشروع يحوي مجموعة من التحديات الافتراضية والمسارات التدريبية الساعية لتعزيز المهارات والمواهب في مجالات المشروع السبعة، والتي تتمثل في: (علوم الطيران والطائرات اللاسلكية، التجارب العلمية والبيئية، الطاقة المتجددة، إنترنت الأشياء، الروبوت والذكاء الاصطناعي، التصنيع الرقمي، والبرمجة).

من جانبها، أشارت المساعدة للشؤون التعليمية- بنات حنان بنت علي الحازمي، إلى أهمية هذه المسابقات في رفع مستوى التعلم الذاتي لدى الطلاب والطالبات، ودعم بناء شخصياتهم في الجانب الديني والعلمي والثقافي والتاريخي، بما يتناسب مع هذه المرحلة التي يمر بها العالم.

وأشادت "الحازمي" بوزارة التعليم التي دعمت أبناء الوطن بهذه المسابقات المتميزة والمحفزة لفكر الطلاب والطالبات.

وثمّن المساعد والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم صبيا جهودَ زملائهم وزميلاتهم في قسمي النشاط الطلابي (بنين وبنات)، وجميع أقسام الإدارة ذات العلاقة، ولمكاتب التعليم؛ لدعمهم ومساندتهم ومتابعتهم لهذا الحراك المميز.

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