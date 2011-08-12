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جوازات مطاري نجران وشرورة ومنفذ الوديعة تبادل المسافرين تهاني العيد

وزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم

بتوجيه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، استقبل منسوبو جوازات مطاري نجران ومطار شرورة وجوازات منفذ الوديعة، المسافرين (القادمين والمغادرين) بالترحيب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم.

وحرص منسوبو الجوازات على إضفاء جو من الفرح والبهجة والسرور مما كان له الأثر الطيب في نفوس المسافرين بتبادل مشاعر المحبة والود بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.

وقدم المسافرون شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الجوازات على هذه البادرة الطيبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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جوازات مطاري نجران وشرورة ومنفذ الوديعة تبادل المسافرين تهاني العيد
سبق

بتوجيه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، استقبل منسوبو جوازات مطاري نجران ومطار شرورة وجوازات منفذ الوديعة، المسافرين (القادمين والمغادرين) بالترحيب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم.

وحرص منسوبو الجوازات على إضفاء جو من الفرح والبهجة والسرور مما كان له الأثر الطيب في نفوس المسافرين بتبادل مشاعر المحبة والود بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.

وقدم المسافرون شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الجوازات على هذه البادرة الطيبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:34 PM

جوازات مطاري نجران وشرورة ومنفذ الوديعة تبادل المسافرين تهاني العيد

وزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم

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هادي آل كليب - نجران
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بتوجيه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، استقبل منسوبو جوازات مطاري نجران ومطار شرورة وجوازات منفذ الوديعة، المسافرين (القادمين والمغادرين) بالترحيب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم.

وحرص منسوبو الجوازات على إضفاء جو من الفرح والبهجة والسرور مما كان له الأثر الطيب في نفوس المسافرين بتبادل مشاعر المحبة والود بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.

وقدم المسافرون شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الجوازات على هذه البادرة الطيبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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