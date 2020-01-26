إطلاق البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" بنجران

سيوفر قاعدة بيانات لتطبيق برامج رؤية المملكة 2030

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء في منطقة نجران، اليوم الأحد، بالغرفة التجارية بنجران البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020".

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي سيقام على مدى ستة أيام، رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية، لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق 2030.