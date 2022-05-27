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6075  جراحة مختلفة أجراها مستشفى النور للمواطنين والمقيمين والزوار

منذ بداية موسم العمرة حتى الآن.. منهم 124 معتمرًا و 133 معتمرة

أجرى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة 6075 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين منذ بداية موسم العمرة حتى الآن، منهم 124 معتمرًا و133 معتمرة.

وقال مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني لـ"سبق" إنه تم خلال شهر رمضان المبارك حتى العشرين من الشهر إجراء 386 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها، منهم 19 معتمرًا و27 معتمرة و248 سعوديًّا وسعودية و92 مقيمًا ومقيمة. لافتًا إلى أن قسم العمليات عمل خلال موسم العمرة بكامل طاقته الآلية والبشرية لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للجميع.

وأوضح أنه تم تخصيص (7) غرف عمليات للفترة الصباحية مع غرفة إنقاذ حياة، فيما خصصت (5) غرف عمليات للفترة الليلية بجانب غرفة إنقاذ حياة. مؤكدًا أن جميع العمليات كانت ناجحة -ولله الحمد- وذلك بفضل من الله وتوفيقه، ثم بما وفرته وزارة الصحة من إمكانات وتجهيزات طبية عالية المستوى، بدعم واهتمام من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، علاوة على وجود الكوادر الطبية عالية المستوى في جميع التخصصات الصحية بالمستشفى.

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6075  جراحة مختلفة أجراها مستشفى النور للمواطنين والمقيمين والزوار
سبق

أجرى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة 6075 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين منذ بداية موسم العمرة حتى الآن، منهم 124 معتمرًا و133 معتمرة.

وقال مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني لـ"سبق" إنه تم خلال شهر رمضان المبارك حتى العشرين من الشهر إجراء 386 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها، منهم 19 معتمرًا و27 معتمرة و248 سعوديًّا وسعودية و92 مقيمًا ومقيمة. لافتًا إلى أن قسم العمليات عمل خلال موسم العمرة بكامل طاقته الآلية والبشرية لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للجميع.

وأوضح أنه تم تخصيص (7) غرف عمليات للفترة الصباحية مع غرفة إنقاذ حياة، فيما خصصت (5) غرف عمليات للفترة الليلية بجانب غرفة إنقاذ حياة. مؤكدًا أن جميع العمليات كانت ناجحة -ولله الحمد- وذلك بفضل من الله وتوفيقه، ثم بما وفرته وزارة الصحة من إمكانات وتجهيزات طبية عالية المستوى، بدعم واهتمام من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، علاوة على وجود الكوادر الطبية عالية المستوى في جميع التخصصات الصحية بالمستشفى.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:31 PM

6075  جراحة مختلفة أجراها مستشفى النور للمواطنين والمقيمين والزوار

منذ بداية موسم العمرة حتى الآن.. منهم 124 معتمرًا و 133 معتمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أجرى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة 6075 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين منذ بداية موسم العمرة حتى الآن، منهم 124 معتمرًا و133 معتمرة.

وقال مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني لـ"سبق" إنه تم خلال شهر رمضان المبارك حتى العشرين من الشهر إجراء 386 عملية جراحية مختلفة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها، منهم 19 معتمرًا و27 معتمرة و248 سعوديًّا وسعودية و92 مقيمًا ومقيمة. لافتًا إلى أن قسم العمليات عمل خلال موسم العمرة بكامل طاقته الآلية والبشرية لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للجميع.

وأوضح أنه تم تخصيص (7) غرف عمليات للفترة الصباحية مع غرفة إنقاذ حياة، فيما خصصت (5) غرف عمليات للفترة الليلية بجانب غرفة إنقاذ حياة. مؤكدًا أن جميع العمليات كانت ناجحة -ولله الحمد- وذلك بفضل من الله وتوفيقه، ثم بما وفرته وزارة الصحة من إمكانات وتجهيزات طبية عالية المستوى، بدعم واهتمام من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، علاوة على وجود الكوادر الطبية عالية المستوى في جميع التخصصات الصحية بالمستشفى.

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