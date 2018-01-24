"كأس آسيا".. "اليابان" تصطدم بطموح "الفيتناميين" ومواجهة صعبة لـ"الصين وإيران"

تُفتتح اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات، وفيه تقام مباراتان، تجمع الأولى اليابان بفيتنام، فيما تكون الثانية بين الصين وإيران.

اليابان - فيتنام

تصطدم اليابان بالطموح الفيتنامي المثير؛ فبعد نجاح المنتخب الفيتنامي في إقصاء المنتخب الأردني ها هو يواجه الكمبيوتر الياباني الذي نجح في إقصاء المنتخب السعودي في مباراة سيطر عليها السعوديون دون فاعلية هجومية مؤثرة.

اليابان كانت قد احتلت المركز الأول في مجموعتها، وقابلت السعودية في دور الـ 16 قبل أن تتأهل بالفوز عليها بهدف نظيف. فيما تأهل فيتنام ضمن أفضل أربعة احتلوا المركز الثالث، وقابلت الأردن في دور الـ 16، وتغلبت عليها بركلات الترجيح.

الصين - إيران

تعد المباراة بين المنتخبين متكافئة إلى حد كبير؛ إذ حقق المنتخب الإيراني المركز الأول في مجموعته، فيما احتل المنتخب الصيني المركز الثاني في مجموعته.

وتقابل المنتخب الصيني مع منتخب تايلاند، وفاز عليه بهدفين لهدف، فيما تقابل المنتخب الإيراني مع نظيره العماني، وتأهل على حسابه بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.