النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كأس آسيا".. "اليابان" تصطدم بطموح "الفيتناميين" ومواجهة صعبة لـ"الصين وإيران"

تُفتتح اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات، وفيه تقام مباراتان، تجمع الأولى اليابان بفيتنام، فيما تكون الثانية بين الصين وإيران.

اليابان - فيتنام

تصطدم اليابان بالطموح الفيتنامي المثير؛ فبعد نجاح المنتخب الفيتنامي في إقصاء المنتخب الأردني ها هو يواجه الكمبيوتر الياباني الذي نجح في إقصاء المنتخب السعودي في مباراة سيطر عليها السعوديون دون فاعلية هجومية مؤثرة.

اليابان كانت قد احتلت المركز الأول في مجموعتها، وقابلت السعودية في دور الـ 16 قبل أن تتأهل بالفوز عليها بهدف نظيف. فيما تأهل فيتنام ضمن أفضل أربعة احتلوا المركز الثالث، وقابلت الأردن في دور الـ 16، وتغلبت عليها بركلات الترجيح.

الصين - إيران

تعد المباراة بين المنتخبين متكافئة إلى حد كبير؛ إذ حقق المنتخب الإيراني المركز الأول في مجموعته، فيما احتل المنتخب الصيني المركز الثاني في مجموعته.

وتقابل المنتخب الصيني مع منتخب تايلاند، وفاز عليه بهدفين لهدف، فيما تقابل المنتخب الإيراني مع نظيره العماني، وتأهل على حسابه بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كأس آسيا".. "اليابان" تصطدم بطموح "الفيتناميين" ومواجهة صعبة لـ"الصين وإيران"
سبق

تُفتتح اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات، وفيه تقام مباراتان، تجمع الأولى اليابان بفيتنام، فيما تكون الثانية بين الصين وإيران.

اليابان - فيتنام

تصطدم اليابان بالطموح الفيتنامي المثير؛ فبعد نجاح المنتخب الفيتنامي في إقصاء المنتخب الأردني ها هو يواجه الكمبيوتر الياباني الذي نجح في إقصاء المنتخب السعودي في مباراة سيطر عليها السعوديون دون فاعلية هجومية مؤثرة.

اليابان كانت قد احتلت المركز الأول في مجموعتها، وقابلت السعودية في دور الـ 16 قبل أن تتأهل بالفوز عليها بهدف نظيف. فيما تأهل فيتنام ضمن أفضل أربعة احتلوا المركز الثالث، وقابلت الأردن في دور الـ 16، وتغلبت عليها بركلات الترجيح.

الصين - إيران

تعد المباراة بين المنتخبين متكافئة إلى حد كبير؛ إذ حقق المنتخب الإيراني المركز الأول في مجموعته، فيما احتل المنتخب الصيني المركز الثاني في مجموعته.

وتقابل المنتخب الصيني مع منتخب تايلاند، وفاز عليه بهدفين لهدف، فيما تقابل المنتخب الإيراني مع نظيره العماني، وتأهل على حسابه بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:40 AM

"كأس آسيا".. "اليابان" تصطدم بطموح "الفيتناميين" ومواجهة صعبة لـ"الصين وإيران"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
957

تُفتتح اليوم الخميس مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في الإمارات، وفيه تقام مباراتان، تجمع الأولى اليابان بفيتنام، فيما تكون الثانية بين الصين وإيران.

اليابان - فيتنام

تصطدم اليابان بالطموح الفيتنامي المثير؛ فبعد نجاح المنتخب الفيتنامي في إقصاء المنتخب الأردني ها هو يواجه الكمبيوتر الياباني الذي نجح في إقصاء المنتخب السعودي في مباراة سيطر عليها السعوديون دون فاعلية هجومية مؤثرة.

اليابان كانت قد احتلت المركز الأول في مجموعتها، وقابلت السعودية في دور الـ 16 قبل أن تتأهل بالفوز عليها بهدف نظيف. فيما تأهل فيتنام ضمن أفضل أربعة احتلوا المركز الثالث، وقابلت الأردن في دور الـ 16، وتغلبت عليها بركلات الترجيح.

الصين - إيران

تعد المباراة بين المنتخبين متكافئة إلى حد كبير؛ إذ حقق المنتخب الإيراني المركز الأول في مجموعته، فيما احتل المنتخب الصيني المركز الثاني في مجموعته.

وتقابل المنتخب الصيني مع منتخب تايلاند، وفاز عليه بهدفين لهدف، فيما تقابل المنتخب الإيراني مع نظيره العماني، وتأهل على حسابه بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,362
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,589
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,519

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة