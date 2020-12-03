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مصدر في "صافر": أُبلغنا رسميًّا بنيّة تقييم وصيانة خفيفة للسفينة

أكد أنه من غير الواضح أو المحدّد حتى الآن أبعاد العملية وحدودها

أفاد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر" لوسائل الإعلام، بأنه تم إبلاغهم رسميًّا بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن، دون أن يحدد الجهة التي أبلغت شركته.

وتساءل المصدر، الذي لم يفصح عن هويته في تصريحات صحفية، عن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها.
وقال: هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟.

وحذّر من أن الناقلة في خطر وسيستمرّ الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر.

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مصدر في "صافر": أُبلغنا رسميًّا بنيّة تقييم وصيانة خفيفة للسفينة
سبق

أفاد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر" لوسائل الإعلام، بأنه تم إبلاغهم رسميًّا بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن، دون أن يحدد الجهة التي أبلغت شركته.

وتساءل المصدر، الذي لم يفصح عن هويته في تصريحات صحفية، عن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها.
وقال: هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟.

وحذّر من أن الناقلة في خطر وسيستمرّ الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:00 PM

مصدر في "صافر": أُبلغنا رسميًّا بنيّة تقييم وصيانة خفيفة للسفينة

أكد أنه من غير الواضح أو المحدّد حتى الآن أبعاد العملية وحدودها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر" لوسائل الإعلام، بأنه تم إبلاغهم رسميًّا بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن، دون أن يحدد الجهة التي أبلغت شركته.

وتساءل المصدر، الذي لم يفصح عن هويته في تصريحات صحفية، عن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها.
وقال: هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟.

وحذّر من أن الناقلة في خطر وسيستمرّ الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر.

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