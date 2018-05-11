النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات

قالت: باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.
وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.
وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين".

الحكومة الفرنسية الميداليات الأولمبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات
سبق

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.
وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.
وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:33 PM

الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات

قالت: باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
83

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.
وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.
وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,057
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,320
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة