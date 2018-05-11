الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات

قالت: باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.

وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين".