النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية.. الأحد

في حفل رسمي بجامعة الملك سعود

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، يوم الأحد المقبل؛ حفلًا رسميًّا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله السبيعي أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين؛ ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتوراه، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من خمس جامعات سعودية هي: جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.


وقال الدكتور عبدالله السبيعي: إن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلاب الدراسات العليا هي دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية.. الأحد
سبق

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، يوم الأحد المقبل؛ حفلًا رسميًّا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله السبيعي أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين؛ ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتوراه، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من خمس جامعات سعودية هي: جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.


وقال الدكتور عبدالله السبيعي: إن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلاب الدراسات العليا هي دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
05:46 PM

إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية.. الأحد

في حفل رسمي بجامعة الملك سعود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
134

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، يوم الأحد المقبل؛ حفلًا رسميًّا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله السبيعي أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين؛ ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتوراه، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من خمس جامعات سعودية هي: جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.


وقال الدكتور عبدالله السبيعي: إن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلاب الدراسات العليا هي دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,636
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,468
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,840
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,429

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة