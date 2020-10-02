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"لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

ظفر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020 بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجليه في كافة مراحل خروج المغلوب.

وسجل لوكاكو، الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفًا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي، سبعة أهداف في الدوري الأوروبي في ست مباريات بعد انتقال إنتر للمسابقة قادمًا من دوري الأبطال.

الدوري الأوروبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
سبق

ظفر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020 بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجليه في كافة مراحل خروج المغلوب.

وسجل لوكاكو، الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفًا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي، سبعة أهداف في الدوري الأوروبي في ست مباريات بعد انتقال إنتر للمسابقة قادمًا من دوري الأبطال.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
08:51 PM

"لوكاكو".. يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ظفر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2019-2020 بعدما قاد المهاجم البلجيكي فريقه للنهائي بتسجليه في كافة مراحل خروج المغلوب.

وسجل لوكاكو، الذي أنعش مسيرته في إيطاليا بتسجيله 34 هدفًا في كافة المسابقات في أول مواسمه مع النادي، سبعة أهداف في الدوري الأوروبي في ست مباريات بعد انتقال إنتر للمسابقة قادمًا من دوري الأبطال.

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