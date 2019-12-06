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مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا

أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.

إطلاق نار القاعدة البحرية ولاية فلوريدا

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مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا
سبق

أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
05:44 PM

مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.

وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.

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