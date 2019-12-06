مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا

أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.
أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.إطلاق نار القاعدة البحرية ولاية فلوريدا
أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.
أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.