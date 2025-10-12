النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إعلان "الحدث الجوهري".. "تداول" ترفع تعليق سهميْ "سامبا والبنك الأهلي"

أعلنا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة.. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، رفع تعليق تداول سهميْ مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتفصيلًا قالت "تداول": إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب المجموعة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت المجموعة عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وإشارةً إلى إعلان "تداول" بخصوص تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري، وحيث أعلن البنك عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن (تداول) رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأمس أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك سامبا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة (اتفاقية الاندماج)، والتي سينتج عنها تدشين المصرف الأول في المملكة في حال موافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وسيستفيد البنك الدامج من تكامل إمكانات البنكين لتحقيق قيمة كبيرة لكل المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين؛ فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له، وتم اقتراح المهندس عمار بن عبدالله الخضيري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد بن محمد الغامدي لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيستمر كلا البنكين بالعمل بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021؛ على أن يستمر البنك الأهلي التجاري في الوجود وينقضي بنك سامبا وتلغى جميع أسهمه. وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال.

السوق المالية هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بعد إعلان "الحدث الجوهري".. "تداول" ترفع تعليق سهميْ "سامبا والبنك الأهلي"
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، رفع تعليق تداول سهميْ مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتفصيلًا قالت "تداول": إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب المجموعة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت المجموعة عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وإشارةً إلى إعلان "تداول" بخصوص تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري، وحيث أعلن البنك عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن (تداول) رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأمس أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك سامبا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة (اتفاقية الاندماج)، والتي سينتج عنها تدشين المصرف الأول في المملكة في حال موافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وسيستفيد البنك الدامج من تكامل إمكانات البنكين لتحقيق قيمة كبيرة لكل المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين؛ فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له، وتم اقتراح المهندس عمار بن عبدالله الخضيري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد بن محمد الغامدي لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيستمر كلا البنكين بالعمل بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021؛ على أن يستمر البنك الأهلي التجاري في الوجود وينقضي بنك سامبا وتلغى جميع أسهمه. وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:48 AM

بعد إعلان "الحدث الجوهري".. "تداول" ترفع تعليق سهميْ "سامبا والبنك الأهلي"

أعلنا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة.. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,233

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، رفع تعليق تداول سهميْ مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتفصيلًا قالت "تداول": إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب المجموعة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت المجموعة عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وإشارةً إلى إعلان "تداول" بخصوص تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من أمس الأحد بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري، وحيث أعلن البنك عن الحدث الجوهري، واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج؛ تعلن (تداول) رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين.

وأمس أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك سامبا عن إبرامهما اتفاقية اندماج ملزمة (اتفاقية الاندماج)، والتي سينتج عنها تدشين المصرف الأول في المملكة في حال موافقة المساهمين والجهات التنظيمية. وسيستفيد البنك الدامج من تكامل إمكانات البنكين لتحقيق قيمة كبيرة لكل المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين؛ فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وسيتخذ البنك الدامج من الرياض مقرًّا له، وتم اقتراح المهندس عمار بن عبدالله الخضيري لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد بن محمد الغامدي لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وسيستمر كلا البنكين بالعمل بشكل مستقل ومنفصل وعلى النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021؛ على أن يستمر البنك الأهلي التجاري في الوجود وينقضي بنك سامبا وتلغى جميع أسهمه. وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,753
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,303

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة