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بعد موجة الهطولات والسيول.. شاهد صيانة طرق وعقبات عسير تتواصل

فيما دعت "النقل" إلى الحذر وتجنب مواقع الانهيارات والتقيد بالتنبيهات

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة؛ وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة؛ مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية عليها.

وقد أوضح المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أنه عقب هطول الأمطار والسيول قام فرع الوزارة باستنفار كل الفِرَق وعقود الصيانة وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفِرَق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع، وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات؛ فضلًا عن صيانة العقبات وتنظيفها من الصخور المتساقطة عليها بسبب الأمطار.

وأضاف، أنه تمت أيضًا صيانة الطرق الترابية عن طريق الفِرَق الترابية المخصصة لهذه الأعمال؛ حيث تمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات وحسب حالات الطرق حتى لا تتسبب في أية أضرار لسالكيها.

كما دعا "الشراري" الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات؛ سائلًا الله تعالى السلامة للجميع.

وزارة النقل بمنطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد موجة الهطولات والسيول.. شاهد صيانة طرق وعقبات عسير تتواصل
سبق

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة؛ وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة؛ مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية عليها.

وقد أوضح المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أنه عقب هطول الأمطار والسيول قام فرع الوزارة باستنفار كل الفِرَق وعقود الصيانة وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفِرَق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع، وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات؛ فضلًا عن صيانة العقبات وتنظيفها من الصخور المتساقطة عليها بسبب الأمطار.

وأضاف، أنه تمت أيضًا صيانة الطرق الترابية عن طريق الفِرَق الترابية المخصصة لهذه الأعمال؛ حيث تمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات وحسب حالات الطرق حتى لا تتسبب في أية أضرار لسالكيها.

كما دعا "الشراري" الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات؛ سائلًا الله تعالى السلامة للجميع.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
12:47 PM

بعد موجة الهطولات والسيول.. شاهد صيانة طرق وعقبات عسير تتواصل

فيما دعت "النقل" إلى الحذر وتجنب مواقع الانهيارات والتقيد بالتنبيهات

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رائد القرفي - أبها
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باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة؛ وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة؛ مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية عليها.

وقد أوضح المهندس "مطلق بن الأسمر الشراري" مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، أنه عقب هطول الأمطار والسيول قام فرع الوزارة باستنفار كل الفِرَق وعقود الصيانة وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفِرَق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع، وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات؛ فضلًا عن صيانة العقبات وتنظيفها من الصخور المتساقطة عليها بسبب الأمطار.

وأضاف، أنه تمت أيضًا صيانة الطرق الترابية عن طريق الفِرَق الترابية المخصصة لهذه الأعمال؛ حيث تمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات وحسب حالات الطرق حتى لا تتسبب في أية أضرار لسالكيها.

كما دعا "الشراري" الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات؛ سائلًا الله تعالى السلامة للجميع.

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