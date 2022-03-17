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اجتماع فلسطيني مركزي في بيروت للوقاية من "كورونا"

داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

عقدت قيادة اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، اجتماعًا مركزيًا في مقر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بحضور المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كلاوديو كوردوني، ناقشت خلاله طرق الوقاية من انتشار فيروس"كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع، أن القيادات الفلسطينية ناقشت الأوضاع الصحية العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة فيروس "كورونا" والوقاية منه، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة أونروا التي عدّتها الجهة المسؤولة أساساً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع من يلزم من مؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ثمّنت جميع الجهود التي بذلتها كل المرجعيات الفلسطينية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية، في توعية اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحصينية والوقائية الأولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

فيروس كورونا الجديد

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اجتماع فلسطيني مركزي في بيروت للوقاية من "كورونا"
سبق

عقدت قيادة اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، اجتماعًا مركزيًا في مقر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بحضور المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كلاوديو كوردوني، ناقشت خلاله طرق الوقاية من انتشار فيروس"كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع، أن القيادات الفلسطينية ناقشت الأوضاع الصحية العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة فيروس "كورونا" والوقاية منه، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة أونروا التي عدّتها الجهة المسؤولة أساساً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع من يلزم من مؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ثمّنت جميع الجهود التي بذلتها كل المرجعيات الفلسطينية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية، في توعية اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحصينية والوقائية الأولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:34 PM

اجتماع فلسطيني مركزي في بيروت للوقاية من "كورونا"

داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت قيادة اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، اجتماعًا مركزيًا في مقر سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بحضور المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كلاوديو كوردوني، ناقشت خلاله طرق الوقاية من انتشار فيروس"كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع، أن القيادات الفلسطينية ناقشت الأوضاع الصحية العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة فيروس "كورونا" والوقاية منه، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية، ومع وكالة أونروا التي عدّتها الجهة المسؤولة أساساً عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع من يلزم من مؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ثمّنت جميع الجهود التي بذلتها كل المرجعيات الفلسطينية المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الصحية والطبية، في توعية اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، وفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحصينية والوقائية الأولية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

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