النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير روسي: كورونا المستجد فيروسان.. وهذا هو العائق الوحيد لعلاجه

قال: ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية

كشف خبير روسي مختص بالأمراض المعدية، عن تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ينتشر حالياً في مختلف أنحاء العالم حيث أكد أنه ليس فيروساً واحداً بل هناك نوعان مختلفان على الأقل.
وفي التفاصيل فإنه ووفقاً لما ذكرته روسيا اليوم فقد ذكر رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، للصحفيين اليوم أن هذا الاستنتاج يستند إلى بيانات للعلماء الصينيين، مشيراً إلى أن الفيروس المستجد ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى بوتائر أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية.
ونوه نيتيسوف بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الصين وكوريا الجنوبية مؤكداً أنها أتاحت خفض وتائر انتشار الوباء في أراضي الدولتين بشكل ملموس، فيما لم تحرز التدابير التي اتخذتها حكومة إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى أي نجاح يذكر لحد الآن، ولا تزال أزمة تفشي الفيروس في القارة العجوز بعيدة عن نهايتها، لأن النوع من الوباء الموجود هناك ينتشر بسرعة أكبر.

وأكد الخبير أن هذا الفارق لن يؤثر على طريقة معالجة المصابين بالفيروس واختبار لقاح ضده، موضحاً أن أي لقاح سيتم إنتاجه سيكون مناسباً لمواجهة كلا نوعي الفيروس.
وأشار نيتيسوف إلى وجود عامل يعيق جهود إنتاج لقاح ضد الفيروس الجديد، وهو أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن نوعاً من الحيوان ستكون أعراض إصابته بفيروس كورونا مماثلة لما يظهر على البشر، بغية استخدامه كنموذج لاختبار اللقاح.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خبير روسي: كورونا المستجد فيروسان.. وهذا هو العائق الوحيد لعلاجه
سبق

كشف خبير روسي مختص بالأمراض المعدية، عن تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ينتشر حالياً في مختلف أنحاء العالم حيث أكد أنه ليس فيروساً واحداً بل هناك نوعان مختلفان على الأقل.
وفي التفاصيل فإنه ووفقاً لما ذكرته روسيا اليوم فقد ذكر رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، للصحفيين اليوم أن هذا الاستنتاج يستند إلى بيانات للعلماء الصينيين، مشيراً إلى أن الفيروس المستجد ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى بوتائر أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية.
ونوه نيتيسوف بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الصين وكوريا الجنوبية مؤكداً أنها أتاحت خفض وتائر انتشار الوباء في أراضي الدولتين بشكل ملموس، فيما لم تحرز التدابير التي اتخذتها حكومة إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى أي نجاح يذكر لحد الآن، ولا تزال أزمة تفشي الفيروس في القارة العجوز بعيدة عن نهايتها، لأن النوع من الوباء الموجود هناك ينتشر بسرعة أكبر.

وأكد الخبير أن هذا الفارق لن يؤثر على طريقة معالجة المصابين بالفيروس واختبار لقاح ضده، موضحاً أن أي لقاح سيتم إنتاجه سيكون مناسباً لمواجهة كلا نوعي الفيروس.
وأشار نيتيسوف إلى وجود عامل يعيق جهود إنتاج لقاح ضد الفيروس الجديد، وهو أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن نوعاً من الحيوان ستكون أعراض إصابته بفيروس كورونا مماثلة لما يظهر على البشر، بغية استخدامه كنموذج لاختبار اللقاح.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:21 PM

خبير روسي: كورونا المستجد فيروسان.. وهذا هو العائق الوحيد لعلاجه

قال: ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,893

كشف خبير روسي مختص بالأمراض المعدية، عن تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ينتشر حالياً في مختلف أنحاء العالم حيث أكد أنه ليس فيروساً واحداً بل هناك نوعان مختلفان على الأقل.
وفي التفاصيل فإنه ووفقاً لما ذكرته روسيا اليوم فقد ذكر رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، للصحفيين اليوم أن هذا الاستنتاج يستند إلى بيانات للعلماء الصينيين، مشيراً إلى أن الفيروس المستجد ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى بوتائر أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية.
ونوه نيتيسوف بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الصين وكوريا الجنوبية مؤكداً أنها أتاحت خفض وتائر انتشار الوباء في أراضي الدولتين بشكل ملموس، فيما لم تحرز التدابير التي اتخذتها حكومة إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى أي نجاح يذكر لحد الآن، ولا تزال أزمة تفشي الفيروس في القارة العجوز بعيدة عن نهايتها، لأن النوع من الوباء الموجود هناك ينتشر بسرعة أكبر.

وأكد الخبير أن هذا الفارق لن يؤثر على طريقة معالجة المصابين بالفيروس واختبار لقاح ضده، موضحاً أن أي لقاح سيتم إنتاجه سيكون مناسباً لمواجهة كلا نوعي الفيروس.
وأشار نيتيسوف إلى وجود عامل يعيق جهود إنتاج لقاح ضد الفيروس الجديد، وهو أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن نوعاً من الحيوان ستكون أعراض إصابته بفيروس كورونا مماثلة لما يظهر على البشر، بغية استخدامه كنموذج لاختبار اللقاح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,373
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,749
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,916

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة