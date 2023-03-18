خبير روسي: كورونا المستجد فيروسان.. وهذا هو العائق الوحيد لعلاجه

قال: ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية

كشف خبير روسي مختص بالأمراض المعدية، عن تفاصيل جديدة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ينتشر حالياً في مختلف أنحاء العالم حيث أكد أنه ليس فيروساً واحداً بل هناك نوعان مختلفان على الأقل.

وفي التفاصيل فإنه ووفقاً لما ذكرته روسيا اليوم فقد ذكر رئيس مختبر التكنولوجيات البيولوجية النانوية والمكروبيولوجيا وعلم الفيروسات في جامعة مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرغي نيتيسوف، للصحفيين اليوم أن هذا الاستنتاج يستند إلى بيانات للعلماء الصينيين، مشيراً إلى أن الفيروس المستجد ينتشر في أوروبا ومناطق أخرى بوتائر أكبر مما هو عليه في الصين وكوريا الجنوبية.

ونوه نيتيسوف بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الصين وكوريا الجنوبية مؤكداً أنها أتاحت خفض وتائر انتشار الوباء في أراضي الدولتين بشكل ملموس، فيما لم تحرز التدابير التي اتخذتها حكومة إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى أي نجاح يذكر لحد الآن، ولا تزال أزمة تفشي الفيروس في القارة العجوز بعيدة عن نهايتها، لأن النوع من الوباء الموجود هناك ينتشر بسرعة أكبر.

وأكد الخبير أن هذا الفارق لن يؤثر على طريقة معالجة المصابين بالفيروس واختبار لقاح ضده، موضحاً أن أي لقاح سيتم إنتاجه سيكون مناسباً لمواجهة كلا نوعي الفيروس.

وأشار نيتيسوف إلى وجود عامل يعيق جهود إنتاج لقاح ضد الفيروس الجديد، وهو أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن نوعاً من الحيوان ستكون أعراض إصابته بفيروس كورونا مماثلة لما يظهر على البشر، بغية استخدامه كنموذج لاختبار اللقاح.



