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على هامش قمة العشرين.. "حرب العمالقة" في لقاء غدًا السبت بين الرئيسين الأمريكي والصيني

الجلسة الأولى للقادة تتناول الاقتصاد الرقمي والخصوصية والأمان

تُركز الجلسة الأولى لاجتماع قادة مجموعة العشرين، في قمتهم التي بدأت اليوم الجمعة في أوساكا باليابان؛ على الاقتصاد الرقمي، وتتناول مناقشات القادة المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرز الملفات التي ستُطرح "حرب العمالقة"، أو الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوضع المتوتر في الخليج، لاسيما بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط الأسبوع الماضي وفي شهر أيار أيضًا.


ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، عن الرئيس الصيني قوله: إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وسيُطرح على طاولة المفاوضات وخلال اجتماعات ثنائية بين القادة أيضًا: الملفُّ الإيراني. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق الجمعة أن قمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتناول عددًا كبيرًا من الموضوعات؛ منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.


ومن بين اللقاءات الثنائية للقادة: سيكون لقاء الرئيس دونالد ترمب غدًا السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ، عبارة عن قمة داخل القمة؛ إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر، أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقًا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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على هامش قمة العشرين.. "حرب العمالقة" في لقاء غدًا السبت بين الرئيسين الأمريكي والصيني
سبق

تُركز الجلسة الأولى لاجتماع قادة مجموعة العشرين، في قمتهم التي بدأت اليوم الجمعة في أوساكا باليابان؛ على الاقتصاد الرقمي، وتتناول مناقشات القادة المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرز الملفات التي ستُطرح "حرب العمالقة"، أو الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوضع المتوتر في الخليج، لاسيما بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط الأسبوع الماضي وفي شهر أيار أيضًا.


ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، عن الرئيس الصيني قوله: إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وسيُطرح على طاولة المفاوضات وخلال اجتماعات ثنائية بين القادة أيضًا: الملفُّ الإيراني. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق الجمعة أن قمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتناول عددًا كبيرًا من الموضوعات؛ منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.


ومن بين اللقاءات الثنائية للقادة: سيكون لقاء الرئيس دونالد ترمب غدًا السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ، عبارة عن قمة داخل القمة؛ إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر، أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقًا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:06 AM

على هامش قمة العشرين.. "حرب العمالقة" في لقاء غدًا السبت بين الرئيسين الأمريكي والصيني

الجلسة الأولى للقادة تتناول الاقتصاد الرقمي والخصوصية والأمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُركز الجلسة الأولى لاجتماع قادة مجموعة العشرين، في قمتهم التي بدأت اليوم الجمعة في أوساكا باليابان؛ على الاقتصاد الرقمي، وتتناول مناقشات القادة المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرز الملفات التي ستُطرح "حرب العمالقة"، أو الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوضع المتوتر في الخليج، لاسيما بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط الأسبوع الماضي وفي شهر أيار أيضًا.


ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، عن الرئيس الصيني قوله: إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وسيُطرح على طاولة المفاوضات وخلال اجتماعات ثنائية بين القادة أيضًا: الملفُّ الإيراني. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في وقت سابق الجمعة أن قمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتناول عددًا كبيرًا من الموضوعات؛ منها التجارة والاستثمارات وغرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب وإيران.


ومن بين اللقاءات الثنائية للقادة: سيكون لقاء الرئيس دونالد ترمب غدًا السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ، عبارة عن قمة داخل القمة؛ إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر، أن واشنطن وبكين تصوغان اتفاقًا سيساهم في تجنب الجولة المقبلة من فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار.

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