وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة.

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

الداخلية: 24319 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والعدد الأعلى في الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-06 بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 04:13 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 09:17 PM

الداخلية: 24319 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والعدد الأعلى في الرياض شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة





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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.