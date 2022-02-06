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الداخلية: 24319 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والعدد الأعلى في الرياض

شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مخالفات الإجراءات الاحترازية وزارة الداخلية كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الداخلية: 24319 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والعدد الأعلى في الرياض
سبق

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:13 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:17 PM

الداخلية: 24319 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والعدد الأعلى في الرياض

شددت على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"7303" مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3360" مخالفة، والشرقية بـ"3087" مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2172" مخالفة، ومنطقة القصيم بـ"1830" مخالفة، ومنقطة حائل بـ"1567" مخالفة، ومنطقة جازان بـ"994" مخالفة، ومنطقة الجوف بـ"963" مخالفة، ومنطقة الباحة بـ"820" مخالفة، ومنطقة تبوك بـ"660" مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ"529" مخالفة، ومنطقة عسير بـ"520" مخالفة، فمنطقة نجران بـ"514" مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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