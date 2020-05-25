النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إبداع "عسله" يبقي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين

هزم الخليج بركلات الترجيح في مباراة مثيرة

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في ضمان البقاء بالدوري السعودي للمحترفين موسماً جديداً بعد أن تغلب على الخليج في مباراة الإياب ضمن ملحق الصعود.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف يتيم للحزم بيد أن مباراة الإياب شهدت أحداثاً مثيرة.

ونجح لاسانا ديابي عند الدقيقة 65 في وضع الخليج متقدماً بهدف، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحملت الدقيقة الرابعة خبراً ساراً للحزم بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها محمد الصيعري، هدف تقدم للحزم بمجموع المباراتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوطين الإضافيين 120 سجل لاسانا ديابي هدف التعادل للخليج لتمتد المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح تفوق مليك عسله حارس الحزم لتنتهي ركلات الترجيح 3-2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إبداع "عسله" يبقي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين
سبق

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في ضمان البقاء بالدوري السعودي للمحترفين موسماً جديداً بعد أن تغلب على الخليج في مباراة الإياب ضمن ملحق الصعود.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف يتيم للحزم بيد أن مباراة الإياب شهدت أحداثاً مثيرة.

ونجح لاسانا ديابي عند الدقيقة 65 في وضع الخليج متقدماً بهدف، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحملت الدقيقة الرابعة خبراً ساراً للحزم بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها محمد الصيعري، هدف تقدم للحزم بمجموع المباراتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوطين الإضافيين 120 سجل لاسانا ديابي هدف التعادل للخليج لتمتد المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح تفوق مليك عسله حارس الحزم لتنتهي ركلات الترجيح 3-2.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:55 AM

إبداع "عسله" يبقي الحزم في الدوري السعودي للمحترفين

هزم الخليج بركلات الترجيح في مباراة مثيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
467

نجح فريق الحزم الأول لكرة القدم في ضمان البقاء بالدوري السعودي للمحترفين موسماً جديداً بعد أن تغلب على الخليج في مباراة الإياب ضمن ملحق الصعود.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف يتيم للحزم بيد أن مباراة الإياب شهدت أحداثاً مثيرة.

ونجح لاسانا ديابي عند الدقيقة 65 في وضع الخليج متقدماً بهدف، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحملت الدقيقة الرابعة خبراً ساراً للحزم بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها محمد الصيعري، هدف تقدم للحزم بمجموع المباراتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوطين الإضافيين 120 سجل لاسانا ديابي هدف التعادل للخليج لتمتد المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح تفوق مليك عسله حارس الحزم لتنتهي ركلات الترجيح 3-2.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,797
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,760
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,128
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,394

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة