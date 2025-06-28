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شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي

أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين

تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.


وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

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شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي
سبق

تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.


وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:22 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:01 AM

شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي

أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,169

تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.


وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
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31.1 مليار ..

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