تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.

شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-28 تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:22 AM

اخر تعديل 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 07:01 AM

شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين





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تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.



وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني.