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جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج

اعتمدتها الأمانة تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل وموزعة بعدة أماكن

اعتمدت أمانة محافظة جدة 7 مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل .
وأكدت أمانة جدة أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان الأحياء، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال بندة – بلدية البلد جوار مسلخ السبيل ك2. – بلدية أم السلم حي المتزهات جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل جوار المسلخ - بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي – بلدية طيبة بجوار الممشى – بلدية ذهبان جوار بلدية ذهبان).

وطالبت أمانة جدة من المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
يذكر أن مواقع ذبح الأنعام ستكون من خلال المسالخ النظامية وهي: (مسلخ جدة الرئيسي حي النخيل شرق الخط السريع – مسلخ سوق الأنعام المركزي داخل السوق في الخمرة – مسلخ السبيل بجوار سوق الاتحاد ك2)، بالإضافة لإتاحة الذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المطابخ المرخصة، وذلك بعد الحصول على التصريح المؤقت عبر بوابة الخدمات الرقمية.

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جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج
سبق

اعتمدت أمانة محافظة جدة 7 مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل .
وأكدت أمانة جدة أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان الأحياء، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال بندة – بلدية البلد جوار مسلخ السبيل ك2. – بلدية أم السلم حي المتزهات جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل جوار المسلخ - بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي – بلدية طيبة بجوار الممشى – بلدية ذهبان جوار بلدية ذهبان).

وطالبت أمانة جدة من المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
يذكر أن مواقع ذبح الأنعام ستكون من خلال المسالخ النظامية وهي: (مسلخ جدة الرئيسي حي النخيل شرق الخط السريع – مسلخ سوق الأنعام المركزي داخل السوق في الخمرة – مسلخ السبيل بجوار سوق الاتحاد ك2)، بالإضافة لإتاحة الذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المطابخ المرخصة، وذلك بعد الحصول على التصريح المؤقت عبر بوابة الخدمات الرقمية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
03:20 PM

جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج

اعتمدتها الأمانة تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل وموزعة بعدة أماكن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,164

اعتمدت أمانة محافظة جدة 7 مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل .
وأكدت أمانة جدة أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان الأحياء، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال بندة – بلدية البلد جوار مسلخ السبيل ك2. – بلدية أم السلم حي المتزهات جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي بحي النخيل جوار المسلخ - بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي – بلدية طيبة بجوار الممشى – بلدية ذهبان جوار بلدية ذهبان).

وطالبت أمانة جدة من المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
يذكر أن مواقع ذبح الأنعام ستكون من خلال المسالخ النظامية وهي: (مسلخ جدة الرئيسي حي النخيل شرق الخط السريع – مسلخ سوق الأنعام المركزي داخل السوق في الخمرة – مسلخ السبيل بجوار سوق الاتحاد ك2)، بالإضافة لإتاحة الذبح المؤقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المطابخ المرخصة، وذلك بعد الحصول على التصريح المؤقت عبر بوابة الخدمات الرقمية.

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