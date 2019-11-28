الإصابة تنهي مسيرة الحكم "الشهري" بعد 15 عاماً بالملاعب.. سعيد وهذه وجهته

عاودته ثانية رغم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف الموسم الماضي.. "اعتزال مبكر"

فرضت الإصابة على حكم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبدالرحمن الشهري (٣٥ عاماً) اعتزال التحكيم مبكراً بعد أن عاودته إصابة الظهر مرة أخرى، رغم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف الموسم الماضي.

والتحق "الشهري" بمجال التحكيم قبل ١٥ عاماً تدرج فيها لعدة مستويات تحكيمية، وخضع لعدة دورات خارجية وداخلية، وأدار في مسيرته عدداً كبيراً من المباريات في مختلف المسابقات والدرجات، قبل أن تضع الإصابة حداً لمسيرته التحكيمية التي بدأت عام ١٤٢٥هـ.

وشارك فعلياً كحكم ساحة في دوري المحترفين بدءاً من موسم ١٤٣٢ من خلال مباراة "نجران" و"الوحدة"، فيما كان آخر مبارياته لقاء "الاتحاد" و"أحد"، الموسم قبل الماضي، على مستوى دوري المحترفين، ولقاء "الحزم" و"الجيل" الموسم الماضي في كأس الملك.

وأبدى سعادته بما قدّم وما وصل له خلال الفترة الماضية، موضحاً أن وجود الحكم الأجنبي أسهم في تضاؤل الفرص أمام الحكام السعوديين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألمح "الشهري" الذي سبق وأن حكّم العديد من المباريات في الدوري السعودي للمحترفين إلى أن تفكيره حالياً منصب على خدمة التحكيم كمقيّم ومحاضر للحكام في الاتحاد السعودي خلال الفترة القادمة.