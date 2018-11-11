مدير تعليم الطائف يزور معرض الأولمبياد الوطني (إبداع 2019)

اطلع على 140 مشروعاً للطالبات في البحوث العلمية

تفقّد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال مبارك اللهيبي، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019)، بحضور المستشار التعليمي علي القحطاني، ومدير إدارة الموهوبين بندر الحارثي.

واطّلع "اللهيبي" على أركان المعرض، الذي احتوى على ١٤٠ مشروعاً للطالبات في البحوث العلمية، مشيداً بجميع البحوث التي اشتملت على العديد من المجالات، مؤكداً أن جميع هذه المشاريع، كانت نتيجة جهود عظيمة من المدارس في الميدان من معلمات وأولياء أمور، وهذه الثمار الكبيرة في التعليم ستكون مستقبلاً ذات قيمة عالية لكل ما فيه خدمة للدين والوطن.

وقدم "اللهيبي" شكره لمديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي وزميلاتها فريق العمل في إعداد وتنظيم المعرض الذي أبرز إبداعات الطالبات، متمنياً للجميع مزيداً من الإبداع والتألق.

يشار إلى أن مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي كانت قد دشنت صباح اليوم معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2019)، بحضور مديرة الإشراف التربوي ومديرة إدارة الموهوبات وعدد من مديرات الإدارات. وقد تجولت الزايدي في المعرض الذي يستعرض مشروعات الطالبات "بحث علمي وابتكار"، مقدمة شكرها للطالبات الموهوبات على مشاريعهن القيمة، ومثمنة لإدارة الموهوبات دعمهن للموهبة والطالبات الموهوبات.