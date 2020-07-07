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"بناء" تودع 987 ألف ريال لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية

عن شهر يونيو الماضي.. كانت قد سلمت الجمعية 321 جهازاً لوحياً للأيتام

أودعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مبلغ 987 ألف ريال كفالات عن شهر يونيو 2020.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن المبلغ تم إيداعه في نظام البركة وذلك لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية، وأضاف الخالدي أن نظام كفالة البركة لليتيم الواحد بالجمعية "غير محدود المقدار"، وهو عبارة عن مشاركة أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد بدون تخصيص يتيم، وذلك رغبة من الجمعية بفتح باب الخير للجميع كل حسب قدرته واستطاعته.

يذكر أن مصاريف الجمعية في الربع الأول من العام الحالي بلغت مبلغ 4 ملايين ريال و860 ألف ريال وتم إنفاقها ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية، وتضمنت المصروفات إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألفًا، كما تضمنت إنفاق مليون و127 ألف ريال في مشروع "المسكن الآمن"، والذي يتضمن دعم الإيجار ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية .

كما تم إنفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخرًا بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد وأيضًا تم إنفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية ومبلغ ( 930 ) ريالًا مساعدات صحية .

وتضمنت المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري أيضًا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال .

يشار إلى أن الإيرادات المتوقعة للجمعية لعام 2020م بلغت سبعة وأربعين مليون وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفًا ومائتين وخمسين ريالًا.

وكشف تقرير الجمعية عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام والتي تضمنت: مبادرة التمكين لريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام 2020م، ومبادرة التمكين لسوق العمل، وتهدف إلى تهيئة (10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام 2020م . ومبادرة تمكين الأسر المنتجة، وتهدف إلى تمكين (10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام 2020م وتأسيس ودعم عدد (1) مشروع تجاري خلال العام 2020م، كما تشمل مبادرة التميز المهني.

وكانت الجمعية قد سلمت 321 جهازاً لوحياً للأيتام مقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة .

جمعية بناء لرعاية الأيتام المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بناء" تودع 987 ألف ريال لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية
سبق

أودعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مبلغ 987 ألف ريال كفالات عن شهر يونيو 2020.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن المبلغ تم إيداعه في نظام البركة وذلك لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية، وأضاف الخالدي أن نظام كفالة البركة لليتيم الواحد بالجمعية "غير محدود المقدار"، وهو عبارة عن مشاركة أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد بدون تخصيص يتيم، وذلك رغبة من الجمعية بفتح باب الخير للجميع كل حسب قدرته واستطاعته.

يذكر أن مصاريف الجمعية في الربع الأول من العام الحالي بلغت مبلغ 4 ملايين ريال و860 ألف ريال وتم إنفاقها ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية، وتضمنت المصروفات إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألفًا، كما تضمنت إنفاق مليون و127 ألف ريال في مشروع "المسكن الآمن"، والذي يتضمن دعم الإيجار ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية .

كما تم إنفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخرًا بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد وأيضًا تم إنفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية ومبلغ ( 930 ) ريالًا مساعدات صحية .

وتضمنت المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري أيضًا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال .

يشار إلى أن الإيرادات المتوقعة للجمعية لعام 2020م بلغت سبعة وأربعين مليون وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفًا ومائتين وخمسين ريالًا.

وكشف تقرير الجمعية عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام والتي تضمنت: مبادرة التمكين لريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام 2020م، ومبادرة التمكين لسوق العمل، وتهدف إلى تهيئة (10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام 2020م . ومبادرة تمكين الأسر المنتجة، وتهدف إلى تمكين (10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام 2020م وتأسيس ودعم عدد (1) مشروع تجاري خلال العام 2020م، كما تشمل مبادرة التميز المهني.

وكانت الجمعية قد سلمت 321 جهازاً لوحياً للأيتام مقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة .

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:18 PM

"بناء" تودع 987 ألف ريال لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية

عن شهر يونيو الماضي.. كانت قد سلمت الجمعية 321 جهازاً لوحياً للأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أودعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مبلغ 987 ألف ريال كفالات عن شهر يونيو 2020.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن المبلغ تم إيداعه في نظام البركة وذلك لـ 2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية، وأضاف الخالدي أن نظام كفالة البركة لليتيم الواحد بالجمعية "غير محدود المقدار"، وهو عبارة عن مشاركة أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد بدون تخصيص يتيم، وذلك رغبة من الجمعية بفتح باب الخير للجميع كل حسب قدرته واستطاعته.

يذكر أن مصاريف الجمعية في الربع الأول من العام الحالي بلغت مبلغ 4 ملايين ريال و860 ألف ريال وتم إنفاقها ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية، وتضمنت المصروفات إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألفًا، كما تضمنت إنفاق مليون و127 ألف ريال في مشروع "المسكن الآمن"، والذي يتضمن دعم الإيجار ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية .

كما تم إنفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخرًا بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد وأيضًا تم إنفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية ومبلغ ( 930 ) ريالًا مساعدات صحية .

وتضمنت المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري أيضًا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال .

يشار إلى أن الإيرادات المتوقعة للجمعية لعام 2020م بلغت سبعة وأربعين مليون وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفًا ومائتين وخمسين ريالًا.

وكشف تقرير الجمعية عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام والتي تضمنت: مبادرة التمكين لريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام 2020م، ومبادرة التمكين لسوق العمل، وتهدف إلى تهيئة (10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام 2020م . ومبادرة تمكين الأسر المنتجة، وتهدف إلى تمكين (10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام 2020م وتأسيس ودعم عدد (1) مشروع تجاري خلال العام 2020م، كما تشمل مبادرة التميز المهني.

وكانت الجمعية قد سلمت 321 جهازاً لوحياً للأيتام مقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة .

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