النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل: تسجيل 60 ألف إصابة جديدة و1311 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة؛ ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل: تسجيل 60 ألف إصابة جديدة و1311 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة؛ ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:18 PM

البرازيل: تسجيل 60 ألف إصابة جديدة و1311 وفاة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
342

سجلت البرازيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة؛ ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,547
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,140

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة