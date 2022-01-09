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انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بالعاصمة الرياض.. غداً

يستهدف جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة ورواد الأعمال

برعاية غرفة الرياض تشهد العاصمة السعودية بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 202، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك يوم غد الإثنين الموافق 10 يناير ولمدة 3 أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.

يستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، إضافة لرواد أعمال في هذا المجال، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين، كما سيكون هناك عرض عدد من قصص النجاح لمجموعة من رواد ورائدات الأعمال.

وحرص المعرض على جذب جميع رواد الأعمال والمسوّقين، ومن يمتلكون متاجر إلكترونية، وكذلك كل مَن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض سيطبّق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، كما سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى عالم التجارة الالكترونية لأنه يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود تطبيقات ناشئة لمجموعة من رواد الأعمال يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقاتهم الإلكترونية.

ودعا "العتيبي"، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل في المعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويسعى المعرض إلى نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة للنمو العالمي هذا النوع من التجارة.

كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بالعاصمة الرياض.. غداً
سبق

برعاية غرفة الرياض تشهد العاصمة السعودية بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 202، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك يوم غد الإثنين الموافق 10 يناير ولمدة 3 أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.

يستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، إضافة لرواد أعمال في هذا المجال، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين، كما سيكون هناك عرض عدد من قصص النجاح لمجموعة من رواد ورائدات الأعمال.

وحرص المعرض على جذب جميع رواد الأعمال والمسوّقين، ومن يمتلكون متاجر إلكترونية، وكذلك كل مَن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض سيطبّق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، كما سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى عالم التجارة الالكترونية لأنه يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود تطبيقات ناشئة لمجموعة من رواد الأعمال يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقاتهم الإلكترونية.

ودعا "العتيبي"، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل في المعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويسعى المعرض إلى نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة للنمو العالمي هذا النوع من التجارة.

كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:51 AM

انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بالعاصمة الرياض.. غداً

يستهدف جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة ورواد الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية غرفة الرياض تشهد العاصمة السعودية بدء انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية SIDMC 202، تحت شعار لقاء مستقبل التجارة، وذلك يوم غد الإثنين الموافق 10 يناير ولمدة 3 أيام، في مركز الرياض للدولي للمؤتمرات والمعارض.

يستهدف المعرض جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي والشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني المحلية والعالمية، إضافة لرواد أعمال في هذا المجال، وسيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين، كما سيكون هناك عرض عدد من قصص النجاح لمجموعة من رواد ورائدات الأعمال.

وحرص المعرض على جذب جميع رواد الأعمال والمسوّقين، ومن يمتلكون متاجر إلكترونية، وكذلك كل مَن يريد الاطلاع على ما توصلت إليه التجارة الإلكترونية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن المعرض سيطبّق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، كما سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى عالم التجارة الالكترونية لأنه يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع وجود تطبيقات ناشئة لمجموعة من رواد الأعمال يبحثون عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين لتطبيقاتهم الإلكترونية.

ودعا "العتيبي"، إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل في المعرض وورش العمل وحضور جلسات المعرض، ويسعى المعرض إلى نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة للنمو العالمي هذا النوع من التجارة.

كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، وكذلك معظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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