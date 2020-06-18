شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت
وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة
سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-18
سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:48 PM
شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت
وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة
سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.