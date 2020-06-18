وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.

شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-18 سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512. وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:48 PM

شفاء 616 حالة جديدة من كورونا في الكويت وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512 حالة





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سجلت الكويت 616 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 29512.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.