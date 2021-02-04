"مرفت عبدالجبار" تحصد الدكتوراه بامتياز من جامعة أم القرى

حصلت الكاتبة والتشكيلية عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى مرفت عبدالجبار، على درجة الدكتوراه بنسبة 98% بذات الجامعة، في تخصص المذاهب الفكرية.



فيما عبرت "عبدالجبار" عن شكرها وامتنانها بعد شكر الله تعالى، لكافة أعضاء أسرتها، ولمشرفها وأعضاء لجنة المناقشة ولجامعتها وللقسم، والكلية المبتعثة منها.