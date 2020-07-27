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"أبل" تنقل تقنية حماية هواتف "آيفون" إلى حاسبات "ماك"

لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" في طريقها لنقل حماية هواتف "آيفون" الفريدة من نوعها إلى حاسبات "ماك".

وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبل قررت نقل تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الهاتف لأجهزة "ماك"، لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة.

ومن المقرر أن تطلق "أبل" على تلك التقنية اسم "بيرل كاميرا"، لتكون بمثابة خليفة تقنية "ترو ديبث" و"فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" تلك التقنية في تحديث مرتقب لنظام تشغيل حاسباتها الشهير "ماك أو إس".

كما أن "أبل" ستدعم تلك التقنية بصورة رسمية في أجهزة "ماك" المرتقبة.

شركة أبل هواتف آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تنقل تقنية حماية هواتف "آيفون" إلى حاسبات "ماك"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" في طريقها لنقل حماية هواتف "آيفون" الفريدة من نوعها إلى حاسبات "ماك".

وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبل قررت نقل تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الهاتف لأجهزة "ماك"، لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة.

ومن المقرر أن تطلق "أبل" على تلك التقنية اسم "بيرل كاميرا"، لتكون بمثابة خليفة تقنية "ترو ديبث" و"فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" تلك التقنية في تحديث مرتقب لنظام تشغيل حاسباتها الشهير "ماك أو إس".

كما أن "أبل" ستدعم تلك التقنية بصورة رسمية في أجهزة "ماك" المرتقبة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:44 PM

"أبل" تنقل تقنية حماية هواتف "آيفون" إلى حاسبات "ماك"

لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" في طريقها لنقل حماية هواتف "آيفون" الفريدة من نوعها إلى حاسبات "ماك".

وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبل قررت نقل تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل الهاتف لأجهزة "ماك"، لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة.

ومن المقرر أن تطلق "أبل" على تلك التقنية اسم "بيرل كاميرا"، لتكون بمثابة خليفة تقنية "ترو ديبث" و"فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تدعم "أبل" تلك التقنية في تحديث مرتقب لنظام تشغيل حاسباتها الشهير "ماك أو إس".

كما أن "أبل" ستدعم تلك التقنية بصورة رسمية في أجهزة "ماك" المرتقبة.

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