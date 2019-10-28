النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهمها قرار التأشيرة السياحية .. هنا نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

اتخذت قرارات عدة تعلقت بالنقل المشترك .. التحويلات الداخلية استثنت 5 دول

أسفر اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع وزير الحج والعمرة، عن قرارات عدة منها؛ التأشيرة السياحية، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.

التأشيرة السياحية

يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها كالآتي: "٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة".

النقل المشترك

السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.

خدمة B2C

يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

التحويلات المالية الداخلية

تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي "الجزائر - المغرب - تونس - السودان - فلسطين - اليمن"، لمدة شهرين.

عمل البرامج

تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل - السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.

اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الحج والعمرة التأشيرة السياحية النقل المشترك التحويلات المالية الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أهمها قرار التأشيرة السياحية .. هنا نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
سبق

أسفر اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع وزير الحج والعمرة، عن قرارات عدة منها؛ التأشيرة السياحية، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.

التأشيرة السياحية

يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها كالآتي: "٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة".

النقل المشترك

السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.

خدمة B2C

يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

التحويلات المالية الداخلية

تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي "الجزائر - المغرب - تونس - السودان - فلسطين - اليمن"، لمدة شهرين.

عمل البرامج

تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل - السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:01 AM

أهمها قرار التأشيرة السياحية .. هنا نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

اتخذت قرارات عدة تعلقت بالنقل المشترك .. التحويلات الداخلية استثنت 5 دول

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,664

أسفر اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مع وزير الحج والعمرة، عن قرارات عدة منها؛ التأشيرة السياحية، والنقل المشترك، والتحويلات المالية الداخلية، ومساعدة شركات العمرة في مواجهة التحديات.

التأشيرة السياحية

يتم منح التأشيرات لعدد ٤٩ دولة مع إتاحة الفرص التنافسية في الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية وغيرها ويتم احتسابها كالآتي: "٣٠٠ ريال رسوم التأشيرة + ١١٠ ريالات رسوم التأمين الطبي + قيمة الخدمات الأرضية تحدّد قيمتها من شركة العمرة".

النقل المشترك

السماح للنقل المشترك لخمس شركات كحد أقصى، ودراسة مشروع النقل الترددي.

خدمة B2C

يتم تقديم الخدمات في حال رغبت شركات ومؤسسات العمرة السعودية تقديمها من خلال تقديم طلب إلى مقام وزارة الحج والعمرة يتضمن الدول المراد العمل بها.

التحويلات المالية الداخلية

تمّت الموافقة على استثناء بعض الدول من عمليات التحويل المالية الخارجية وإتمامها داخلياً، وهي "الجزائر - المغرب - تونس - السودان - فلسطين - اليمن"، لمدة شهرين.

عمل البرامج

تقوم شركات ومؤسسات العمرة السعودية بتقديم برامج فعلية على المنصات الإلكترونية المعتمدة من مقام وزارة الحج والعمرة، على أن تشمل "النقل - السكن" وتخصم قيمة البرامج من حساب الوكيل الخارجي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,953
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,701
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,157
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,320

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة