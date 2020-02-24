كوريا الجنوبية تسجّل حالتيْ وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بكورونا المستجد

ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 763.. ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل حالتيْ وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إلى 763، إجمالي عدد المصابين بالفيروس التنفسي في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم بعد الصين.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: إن 129 من هذه الإصابات الجديدة مرتبطة في مدينة دايغو (جنوب)؛ حيث يُعتقد أن امرأة ستينية كانت تجهل أنها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى رفاقها؛ مضيفًا أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى سبعٍ بعد وفاة مريضين.