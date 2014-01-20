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دورات نادي الشعر بجامعة الطائف تستقطب ٢٠٨ طلاب وطالبات

تشمل الكتابة الشعرية والإلقاء والموسيقى.. والتسجيل لا يزال مستمراً

استقطبَ نادي الشعر بأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، 208 طلاب وطالبات تقدموا بطلبات التحاق بدوراته التدريبية في مسارات كتابة الشعر، والإلقاء الشعري، والموسيقى، ولا يزال استقبال طلبات الالتحاق مستمراً في هذه الدورات التدريبية.

واستأثر الإعلان عن إطلاق الأكاديمية مساراً تدريبياً خاصاً بالموسيقى يتضمن دورات في العزف الموسيقي والغناء، يقدمها ثلاثة مدربين سعوديين، باهتمام كبير فور الإعلان عنه.

وبحسب القائمين على الأكاديمية، يهتم مسار الموسيقى بتدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية، وتمارين الصولفيج، وغناء الشعر الفصيح، مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى.

ووفرت الأكاديمية مدربين سعوديين خبراء في تعليم الموسيقى، مثل عزف العود والقانون والإيقاع، ودروس البيانو التي ستبدأ الشهر المقبل في مقر الأكاديمية بجامعة الطائف.

وستقيم الأكاديمية حفلاتها وأمسياتها وأصبوحاتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.

ويركز مسار كتابة الشعر، على تعليم الطلبة الثقافة الشعرية في مستويات المبتدئين والنخبة بطريقة إبداعية، من خلال تعليمهم موسيقى الشعر والكتابة العروضية والقافية ومنحهم الفرصة لعرض قصائدهم في أمسيات شبابية وفي مجلة إلكترونية خاصة بالشباب.

وتخطط الأكاديمية لعمل تجمع صيفي سنوي للشعراء الشباب داخل الجامعة، وهو تجمع مفتوح لجميع شعراء المملكة والوطن العربي للتنافس والالتقاء.

ويركز مسار الإلقاء على تعليم الطلبة الإلقاء الشعري والقراءة الصحيحة للنصوص الشعرية، ومن خلاله يتم تسجيل دواوين صوتية فنية، وكذلك تحويل بعض الدواوين المكتوبة إلى دواوين صوتية مشروحة ليستفيد منها المتلقي العادي وذوو الاحتياجات الخاصة المهتمون بالشعر.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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دورات نادي الشعر بجامعة الطائف تستقطب ٢٠٨ طلاب وطالبات
سبق

استقطبَ نادي الشعر بأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، 208 طلاب وطالبات تقدموا بطلبات التحاق بدوراته التدريبية في مسارات كتابة الشعر، والإلقاء الشعري، والموسيقى، ولا يزال استقبال طلبات الالتحاق مستمراً في هذه الدورات التدريبية.

واستأثر الإعلان عن إطلاق الأكاديمية مساراً تدريبياً خاصاً بالموسيقى يتضمن دورات في العزف الموسيقي والغناء، يقدمها ثلاثة مدربين سعوديين، باهتمام كبير فور الإعلان عنه.

وبحسب القائمين على الأكاديمية، يهتم مسار الموسيقى بتدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية، وتمارين الصولفيج، وغناء الشعر الفصيح، مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى.

ووفرت الأكاديمية مدربين سعوديين خبراء في تعليم الموسيقى، مثل عزف العود والقانون والإيقاع، ودروس البيانو التي ستبدأ الشهر المقبل في مقر الأكاديمية بجامعة الطائف.

وستقيم الأكاديمية حفلاتها وأمسياتها وأصبوحاتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.

ويركز مسار كتابة الشعر، على تعليم الطلبة الثقافة الشعرية في مستويات المبتدئين والنخبة بطريقة إبداعية، من خلال تعليمهم موسيقى الشعر والكتابة العروضية والقافية ومنحهم الفرصة لعرض قصائدهم في أمسيات شبابية وفي مجلة إلكترونية خاصة بالشباب.

وتخطط الأكاديمية لعمل تجمع صيفي سنوي للشعراء الشباب داخل الجامعة، وهو تجمع مفتوح لجميع شعراء المملكة والوطن العربي للتنافس والالتقاء.

ويركز مسار الإلقاء على تعليم الطلبة الإلقاء الشعري والقراءة الصحيحة للنصوص الشعرية، ومن خلاله يتم تسجيل دواوين صوتية فنية، وكذلك تحويل بعض الدواوين المكتوبة إلى دواوين صوتية مشروحة ليستفيد منها المتلقي العادي وذوو الاحتياجات الخاصة المهتمون بالشعر.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
03:18 PM

دورات نادي الشعر بجامعة الطائف تستقطب ٢٠٨ طلاب وطالبات

تشمل الكتابة الشعرية والإلقاء والموسيقى.. والتسجيل لا يزال مستمراً

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فهد العتيبي - الطائف
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استقطبَ نادي الشعر بأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، 208 طلاب وطالبات تقدموا بطلبات التحاق بدوراته التدريبية في مسارات كتابة الشعر، والإلقاء الشعري، والموسيقى، ولا يزال استقبال طلبات الالتحاق مستمراً في هذه الدورات التدريبية.

واستأثر الإعلان عن إطلاق الأكاديمية مساراً تدريبياً خاصاً بالموسيقى يتضمن دورات في العزف الموسيقي والغناء، يقدمها ثلاثة مدربين سعوديين، باهتمام كبير فور الإعلان عنه.

وبحسب القائمين على الأكاديمية، يهتم مسار الموسيقى بتدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية، وتمارين الصولفيج، وغناء الشعر الفصيح، مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى.

ووفرت الأكاديمية مدربين سعوديين خبراء في تعليم الموسيقى، مثل عزف العود والقانون والإيقاع، ودروس البيانو التي ستبدأ الشهر المقبل في مقر الأكاديمية بجامعة الطائف.

وستقيم الأكاديمية حفلاتها وأمسياتها وأصبوحاتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.

ويركز مسار كتابة الشعر، على تعليم الطلبة الثقافة الشعرية في مستويات المبتدئين والنخبة بطريقة إبداعية، من خلال تعليمهم موسيقى الشعر والكتابة العروضية والقافية ومنحهم الفرصة لعرض قصائدهم في أمسيات شبابية وفي مجلة إلكترونية خاصة بالشباب.

وتخطط الأكاديمية لعمل تجمع صيفي سنوي للشعراء الشباب داخل الجامعة، وهو تجمع مفتوح لجميع شعراء المملكة والوطن العربي للتنافس والالتقاء.

ويركز مسار الإلقاء على تعليم الطلبة الإلقاء الشعري والقراءة الصحيحة للنصوص الشعرية، ومن خلاله يتم تسجيل دواوين صوتية فنية، وكذلك تحويل بعض الدواوين المكتوبة إلى دواوين صوتية مشروحة ليستفيد منها المتلقي العادي وذوو الاحتياجات الخاصة المهتمون بالشعر.

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