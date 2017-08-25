حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخماده

لم يُسجَّل وقوع أية إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث

تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار.

وعلمت "سبق" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.