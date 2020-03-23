5 نصائح مهمة أثناء التسوق للوقاية من "كورونا"

تتضمن المسافة وتجنب شراء الأغذية إذا كانت مكشوفة

نصحت الجهات الصحية المتسوقين الذين تتزايد أعدادهم في المراكز التجارية كلما تعمّقت أزمة "كورونا"، بـ5 نصائح:

الأولى: ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينك وبين المتسوقين الآخرين عند الدفع.

والنصيحة الثانية وفق موقع "إرم" الإماراتي: عدم اصطحاب الأطفال الصغار أو كبار السن إلى جولة التسوق.

وثالث نصيحة: "الاستمرار في تعقيم اليدين بعد لمس المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق والمراكز الاستهلاكية".

أما النصيحة الرابعة؛ فهي ضرورة التأكد من تعقيم عربات التسوق واستخدام المحارم الورقية أثناء الاستعمال.

والنصيحة الأخيرة: تجنب شراء المنتجات الغذائية إذا كانت مكشوفة أو غير محكمة الإغلاق.