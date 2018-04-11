سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 وفاة، و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يمثل انخفاضًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق. وبحسب "روسيا اليوم"، قالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، اليوم السبت: الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليمًا، في مقدمتها العاصمة موسكو؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس. وسجلت في روسيا، حتى الآن، 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات. وتماثل 250 مريضًا في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص فوصل إلى 1045. وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا، وتتصدّر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.

تراجع حصيلة الإصابات اليومية بـ"كورونا" في روسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-11 سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 وفاة، و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يمثل انخفاضًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.



وبحسب "روسيا اليوم"، قالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، اليوم السبت: الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليمًا، في مقدمتها العاصمة موسكو؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.



وسجلت في روسيا، حتى الآن، 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.



وتماثل 250 مريضًا في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص فوصل إلى 1045.



وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا، وتتصدّر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 12:36 PM

تراجع حصيلة الإصابات اليومية بـ"كورونا" في روسيا 250 مريضًا تماثلوا للشفاء وإجمالي المتعافين 1045





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سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 وفاة، و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يمثل انخفاضًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.



وبحسب "روسيا اليوم"، قالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، اليوم السبت: الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليمًا، في مقدمتها العاصمة موسكو؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.



وسجلت في روسيا، حتى الآن، 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.



وتماثل 250 مريضًا في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص فوصل إلى 1045.



وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا، وتتصدّر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.