النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زين السعودية": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية

هنّأت القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ91

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال الأمير "نايف": "مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤياها إنجازات عظيمة ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار. فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني.

وقال: "نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار".

وأضاف: "ها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين السعودية": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية
سبق

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال الأمير "نايف": "مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤياها إنجازات عظيمة ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار. فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني.

وقال: "نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار".

وأضاف: "ها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة".

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
07:29 PM

"زين السعودية": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية

هنّأت القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ91

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
222

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال الأمير "نايف": "مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤياها إنجازات عظيمة ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار. فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني.

وقال: "نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار".

وأضاف: "ها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة