"باب النجار مخلوع".. المياه تغرق مبنى "مياه جازان" والأهالي يناشدون

مطالبين بسرعة التحرك لإصلاح التسرب ومنع الهدر وأسباب الأمراض

اعتاد أهالي جازان على إغلاق وصيانة طريق الأمير سلطان المؤدي من دوار القلعة إلى حي السويس، حيث إنه تم إغلاقه لعدة سنوات بهدف صيانته، وبعد أن تم افتتاحه فاضت به المياه مما تسببت في تآكل وانهيار طبقة الإسفلت.



ورصدت "سبق" المياه وهي تحيط بإدارة المياه بمنطقة جازان وتغرق كافة مداخل المبنى، وتساءل الأهالي: كيف عبر مسؤولو الإدارة من هذه المياه التي تحيط بهم دون أن يبحثوا عن حل لإصلاحها.



وأوضح الأهالي أن المياه تسببت في إعاقة الحركة المرورية بعد أن غطت المياه مساحات كبيرة، وامتدت على طول الشارع. مطالبين بسرعة تحرك إدارة المياه لإصلاح التسرب، ومنع الهدر المائي، وأسباب الأمراض، واصفين الحال بـ"باب النجار مخلوع".