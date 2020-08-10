النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرات" تنهي تسليم 150 أضحية واللحوم المستلمة من المحسنين للأسر المستفيدة

وتشكر "الجربا" على توزيع السلال الغذائية خلال أزمة كورونا

أنهت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، توزيع ما يقارب من 150 أضحية، واستقبال اللحوم من المحسنين وتوزيعها على الأسر المسجلة والمستفيدة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي نفذته الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت الجمعية قد أنهت توزيع السلال الغذائية للأسر مع أزمة جائحة كورونا وتابعت عن قرب أحوال الأسر واحتياجاتها عن قرب في ما يخص الغذاء والتموين من خلال عدد من المبادرات التي نفذتها الجمعية أو ساهمت فيها على مستوى منطقة الرياض لسد احتياج الأسر المسجلة لديها.

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على دعمه ومتابعته للجمعية وبرامجها، حيث قدم 100 ألف ريال مخصصة لدعم السلال الغذائية والمشاريع الرمضانية أثناء جائحة كورونا.

كما تابع شخصيًا بقية دفعات الدعم للجمعية للاتفاقية الموقعة بحضور أمير المنطقة، بما يقارب المليون ريال، كدعم مالي لأنشطة وبرامج جمعية خيرات لحفظ.

وقال المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي: نحن نفخر بشراكتنا والدعم الكبير الذي نجده من الشيخ فرحان بن نايف الجربا، ونثمن كل مواقفه ومتابعته للجمعية، وأيضًا بجميع شركائنا والداعمين الذين يشكلون النشاط والحراك الحقيقي للجمعية ونجاح برامجها وتحقيق أهدافها في سد احتياجات الأسر المسجلة والمستفيد من برامج خيرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيرات" تنهي تسليم 150 أضحية واللحوم المستلمة من المحسنين للأسر المستفيدة
سبق

أنهت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، توزيع ما يقارب من 150 أضحية، واستقبال اللحوم من المحسنين وتوزيعها على الأسر المسجلة والمستفيدة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي نفذته الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت الجمعية قد أنهت توزيع السلال الغذائية للأسر مع أزمة جائحة كورونا وتابعت عن قرب أحوال الأسر واحتياجاتها عن قرب في ما يخص الغذاء والتموين من خلال عدد من المبادرات التي نفذتها الجمعية أو ساهمت فيها على مستوى منطقة الرياض لسد احتياج الأسر المسجلة لديها.

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على دعمه ومتابعته للجمعية وبرامجها، حيث قدم 100 ألف ريال مخصصة لدعم السلال الغذائية والمشاريع الرمضانية أثناء جائحة كورونا.

كما تابع شخصيًا بقية دفعات الدعم للجمعية للاتفاقية الموقعة بحضور أمير المنطقة، بما يقارب المليون ريال، كدعم مالي لأنشطة وبرامج جمعية خيرات لحفظ.

وقال المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي: نحن نفخر بشراكتنا والدعم الكبير الذي نجده من الشيخ فرحان بن نايف الجربا، ونثمن كل مواقفه ومتابعته للجمعية، وأيضًا بجميع شركائنا والداعمين الذين يشكلون النشاط والحراك الحقيقي للجمعية ونجاح برامجها وتحقيق أهدافها في سد احتياجات الأسر المسجلة والمستفيد من برامج خيرات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:11 PM

"خيرات" تنهي تسليم 150 أضحية واللحوم المستلمة من المحسنين للأسر المستفيدة

وتشكر "الجربا" على توزيع السلال الغذائية خلال أزمة كورونا

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
606

أنهت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، توزيع ما يقارب من 150 أضحية، واستقبال اللحوم من المحسنين وتوزيعها على الأسر المسجلة والمستفيدة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي نفذته الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت الجمعية قد أنهت توزيع السلال الغذائية للأسر مع أزمة جائحة كورونا وتابعت عن قرب أحوال الأسر واحتياجاتها عن قرب في ما يخص الغذاء والتموين من خلال عدد من المبادرات التي نفذتها الجمعية أو ساهمت فيها على مستوى منطقة الرياض لسد احتياج الأسر المسجلة لديها.

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على دعمه ومتابعته للجمعية وبرامجها، حيث قدم 100 ألف ريال مخصصة لدعم السلال الغذائية والمشاريع الرمضانية أثناء جائحة كورونا.

كما تابع شخصيًا بقية دفعات الدعم للجمعية للاتفاقية الموقعة بحضور أمير المنطقة، بما يقارب المليون ريال، كدعم مالي لأنشطة وبرامج جمعية خيرات لحفظ.

وقال المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي: نحن نفخر بشراكتنا والدعم الكبير الذي نجده من الشيخ فرحان بن نايف الجربا، ونثمن كل مواقفه ومتابعته للجمعية، وأيضًا بجميع شركائنا والداعمين الذين يشكلون النشاط والحراك الحقيقي للجمعية ونجاح برامجها وتحقيق أهدافها في سد احتياجات الأسر المسجلة والمستفيد من برامج خيرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,544

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة