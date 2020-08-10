"خيرات" تنهي تسليم 150 أضحية واللحوم المستلمة من المحسنين للأسر المستفيدة

وتشكر "الجربا" على توزيع السلال الغذائية خلال أزمة كورونا

أنهت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، توزيع ما يقارب من 150 أضحية، واستقبال اللحوم من المحسنين وتوزيعها على الأسر المسجلة والمستفيدة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي نفذته الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت الجمعية قد أنهت توزيع السلال الغذائية للأسر مع أزمة جائحة كورونا وتابعت عن قرب أحوال الأسر واحتياجاتها عن قرب في ما يخص الغذاء والتموين من خلال عدد من المبادرات التي نفذتها الجمعية أو ساهمت فيها على مستوى منطقة الرياض لسد احتياج الأسر المسجلة لديها.

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على دعمه ومتابعته للجمعية وبرامجها، حيث قدم 100 ألف ريال مخصصة لدعم السلال الغذائية والمشاريع الرمضانية أثناء جائحة كورونا.

كما تابع شخصيًا بقية دفعات الدعم للجمعية للاتفاقية الموقعة بحضور أمير المنطقة، بما يقارب المليون ريال، كدعم مالي لأنشطة وبرامج جمعية خيرات لحفظ.

وقال المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي: نحن نفخر بشراكتنا والدعم الكبير الذي نجده من الشيخ فرحان بن نايف الجربا، ونثمن كل مواقفه ومتابعته للجمعية، وأيضًا بجميع شركائنا والداعمين الذين يشكلون النشاط والحراك الحقيقي للجمعية ونجاح برامجها وتحقيق أهدافها في سد احتياجات الأسر المسجلة والمستفيد من برامج خيرات.