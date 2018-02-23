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شاهد.. "مصابو الحد الجنوبي" في زيارة لجناح القصيم بـ"الجنادرية 32"

تعرفوا على تاريخ وثقافة المنطقة الفنية والحرفية.. و"السعيد": زيارتهم شرف

استقبل جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، عدداً من مصابي الحد الجنوبي من أبناء الوطن الأبطال خلال زيارتهم للجناح واطلاعهم على ثقافة وتراث وحضارة المنطقة ؛ حيث كان برفقتهم الرائد الطبيب أحمد القرني ومدير المركز الاجتماعي فيصل السيف وعدد من منسوبي المدينة الطبية العسكرية بمدينة الرياض.

وكان باستقبالهم المشرف العام على جناح منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً عن مشاركة منطقة القصيم وما تحتويه من إرث وثقافة وأقسام متعددة متنوعة تعكس واقع المنطقة وتاريخها والذي تم تقديمه على أيدي أبنائها وبناتها من جهات حكومية وخاصة وحرفيين وحرفيات وفنون وألعاب شعبية وفنون تشكيلية, مؤكداً على حرص أمير منطقة القصيم ونائبه بعكس روح المنطقة وأهلها وثقافتها عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مشيراً إلى أن زيارتهم هي إحدى الزيارات التي شرفت جناح المنطقة برؤيتهم لتراثها وحضارتها.

وقدم "القرني" شكره وتقديره لوفد جناح منطقة القصيم على ما رأوه من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارتهم لجناح المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مقدراً الجهود المبذولة لعكس ثقافة المنطقة وتاريخها لزوار المهرجان.

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شاهد.. "مصابو الحد الجنوبي" في زيارة لجناح القصيم بـ"الجنادرية 32"
سبق

استقبل جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، عدداً من مصابي الحد الجنوبي من أبناء الوطن الأبطال خلال زيارتهم للجناح واطلاعهم على ثقافة وتراث وحضارة المنطقة ؛ حيث كان برفقتهم الرائد الطبيب أحمد القرني ومدير المركز الاجتماعي فيصل السيف وعدد من منسوبي المدينة الطبية العسكرية بمدينة الرياض.

وكان باستقبالهم المشرف العام على جناح منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً عن مشاركة منطقة القصيم وما تحتويه من إرث وثقافة وأقسام متعددة متنوعة تعكس واقع المنطقة وتاريخها والذي تم تقديمه على أيدي أبنائها وبناتها من جهات حكومية وخاصة وحرفيين وحرفيات وفنون وألعاب شعبية وفنون تشكيلية, مؤكداً على حرص أمير منطقة القصيم ونائبه بعكس روح المنطقة وأهلها وثقافتها عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مشيراً إلى أن زيارتهم هي إحدى الزيارات التي شرفت جناح المنطقة برؤيتهم لتراثها وحضارتها.

وقدم "القرني" شكره وتقديره لوفد جناح منطقة القصيم على ما رأوه من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارتهم لجناح المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مقدراً الجهود المبذولة لعكس ثقافة المنطقة وتاريخها لزوار المهرجان.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
07:42 PM

شاهد.. "مصابو الحد الجنوبي" في زيارة لجناح القصيم بـ"الجنادرية 32"

تعرفوا على تاريخ وثقافة المنطقة الفنية والحرفية.. و"السعيد": زيارتهم شرف

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استقبل جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، عدداً من مصابي الحد الجنوبي من أبناء الوطن الأبطال خلال زيارتهم للجناح واطلاعهم على ثقافة وتراث وحضارة المنطقة ؛ حيث كان برفقتهم الرائد الطبيب أحمد القرني ومدير المركز الاجتماعي فيصل السيف وعدد من منسوبي المدينة الطبية العسكرية بمدينة الرياض.

وكان باستقبالهم المشرف العام على جناح منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً عن مشاركة منطقة القصيم وما تحتويه من إرث وثقافة وأقسام متعددة متنوعة تعكس واقع المنطقة وتاريخها والذي تم تقديمه على أيدي أبنائها وبناتها من جهات حكومية وخاصة وحرفيين وحرفيات وفنون وألعاب شعبية وفنون تشكيلية, مؤكداً على حرص أمير منطقة القصيم ونائبه بعكس روح المنطقة وأهلها وثقافتها عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مشيراً إلى أن زيارتهم هي إحدى الزيارات التي شرفت جناح المنطقة برؤيتهم لتراثها وحضارتها.

وقدم "القرني" شكره وتقديره لوفد جناح منطقة القصيم على ما رأوه من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارتهم لجناح المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 , مقدراً الجهود المبذولة لعكس ثقافة المنطقة وتاريخها لزوار المهرجان.

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