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نصائح من الصحة للقادمين من الدول المسجل فيها إصابات بكورونا

استمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات

تواصلًا لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية؛ فقد نشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر "أنفوجرافيك" يتضمن الإرشادات للقادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبيّنت الوزارة أنه في حال ظهرت أعراض مَرَضية خلال 14 يومًا من وصول المسافر، والتي تتمثل في: (ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الحلق، وضيق التنفس)؛ فيجب عليه مباشرة "الاتصال بمركز 937، والبقاء في المنزل، ولبس الكمامة".

وجددت الصحة تأكيدها على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة -بإذن الله- بالحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نصائح من الصحة للقادمين من الدول المسجل فيها إصابات بكورونا
سبق

تواصلًا لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية؛ فقد نشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر "أنفوجرافيك" يتضمن الإرشادات للقادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبيّنت الوزارة أنه في حال ظهرت أعراض مَرَضية خلال 14 يومًا من وصول المسافر، والتي تتمثل في: (ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الحلق، وضيق التنفس)؛ فيجب عليه مباشرة "الاتصال بمركز 937، والبقاء في المنزل، ولبس الكمامة".

وجددت الصحة تأكيدها على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة -بإذن الله- بالحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:57 AM

نصائح من الصحة للقادمين من الدول المسجل فيها إصابات بكورونا

استمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تواصلًا لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمرارًا لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية؛ فقد نشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر "أنفوجرافيك" يتضمن الإرشادات للقادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبيّنت الوزارة أنه في حال ظهرت أعراض مَرَضية خلال 14 يومًا من وصول المسافر، والتي تتمثل في: (ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الحلق، وضيق التنفس)؛ فيجب عليه مباشرة "الاتصال بمركز 937، والبقاء في المنزل، ولبس الكمامة".

وجددت الصحة تأكيدها على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله؛ حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين، وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة -بإذن الله- بالحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

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