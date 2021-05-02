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أبناء "جمعان الغامدي" يشكرون القيادة على التعزية في وفاة والدهم

رفع أبناء الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني الغامدي - يرحمه الله -، عظيم الشكر والثناء والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على تعزيتهما ومواساتهما في وفاة والدهم، من خلال برقيتي تعزية ومواساة، تلقاها أبناء الفقيد من القيادة الحكيمة.

وقال أبناء الفقيد جمعان الغامدي: "تعودنا دائماً على هذه المبادرات الإنسانية من قادة هذه البلاد الطاهرة، والتي تعكس قوة روابط الأخوة والألفة بين ولاة الأمر والشعب، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مشاركتها أفراد الشعب في أفراحهم وأحزانهم".

وثمن أبناء "الغامدي" هذه المشاعر الأبوية الحانية من لدن القيادة الأمينة، والتي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم والتخفيف من وقع هذا المصاب الجلل، داعين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويسدد خطاهما على طريق الخير ويحميهما من كل شر، وأن يجعل هذه البلاد في مأمنٍ من كيد الحاقدين والحاسدين والأعداء، وأن يرحم ويغفر لوالدهم ويسكنه فسيح جناته.

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أبناء "جمعان الغامدي" يشكرون القيادة على التعزية في وفاة والدهم
سبق

رفع أبناء الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني الغامدي - يرحمه الله -، عظيم الشكر والثناء والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على تعزيتهما ومواساتهما في وفاة والدهم، من خلال برقيتي تعزية ومواساة، تلقاها أبناء الفقيد من القيادة الحكيمة.

وقال أبناء الفقيد جمعان الغامدي: "تعودنا دائماً على هذه المبادرات الإنسانية من قادة هذه البلاد الطاهرة، والتي تعكس قوة روابط الأخوة والألفة بين ولاة الأمر والشعب، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مشاركتها أفراد الشعب في أفراحهم وأحزانهم".

وثمن أبناء "الغامدي" هذه المشاعر الأبوية الحانية من لدن القيادة الأمينة، والتي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم والتخفيف من وقع هذا المصاب الجلل، داعين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويسدد خطاهما على طريق الخير ويحميهما من كل شر، وأن يجعل هذه البلاد في مأمنٍ من كيد الحاقدين والحاسدين والأعداء، وأن يرحم ويغفر لوالدهم ويسكنه فسيح جناته.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
11:11 AM

أبناء "جمعان الغامدي" يشكرون القيادة على التعزية في وفاة والدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع أبناء الشيخ جمعان بن مزهر الحمراني الغامدي - يرحمه الله -، عظيم الشكر والثناء والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على تعزيتهما ومواساتهما في وفاة والدهم، من خلال برقيتي تعزية ومواساة، تلقاها أبناء الفقيد من القيادة الحكيمة.

وقال أبناء الفقيد جمعان الغامدي: "تعودنا دائماً على هذه المبادرات الإنسانية من قادة هذه البلاد الطاهرة، والتي تعكس قوة روابط الأخوة والألفة بين ولاة الأمر والشعب، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مشاركتها أفراد الشعب في أفراحهم وأحزانهم".

وثمن أبناء "الغامدي" هذه المشاعر الأبوية الحانية من لدن القيادة الأمينة، والتي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم والتخفيف من وقع هذا المصاب الجلل، داعين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويسدد خطاهما على طريق الخير ويحميهما من كل شر، وأن يجعل هذه البلاد في مأمنٍ من كيد الحاقدين والحاسدين والأعداء، وأن يرحم ويغفر لوالدهم ويسكنه فسيح جناته.

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