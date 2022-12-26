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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جازان

قال إنه عمل إجرامي يضاف لجرائم الميليشيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العملية التي استهدفت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة جازان بمقذوف أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين، ووصفتها بالجبانة.
وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس إن هذه العملية هي عمل إجرامي يضاف إلى جرائم هذه الميليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعدت الأمانة العامة للمجلس في بيانها هذا العمل الإجرامي، جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدة وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جازان
سبق

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العملية التي استهدفت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة جازان بمقذوف أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين، ووصفتها بالجبانة.
وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس إن هذه العملية هي عمل إجرامي يضاف إلى جرائم هذه الميليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعدت الأمانة العامة للمجلس في بيانها هذا العمل الإجرامي، جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدة وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
07:50 PM

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جازان

قال إنه عمل إجرامي يضاف لجرائم الميليشيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العملية التي استهدفت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة جازان بمقذوف أدى إلى وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين، ووصفتها بالجبانة.
وقالت في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس إن هذه العملية هي عمل إجرامي يضاف إلى جرائم هذه الميليشيا المدعومة من إيران، وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وتهديداتها المستمرة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعدت الأمانة العامة للمجلس في بيانها هذا العمل الإجرامي، جريمة حرب يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدة وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحماية أعيانها المدنية وصون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما أشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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