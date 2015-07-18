هيئة الرياضة تؤجل مؤتمر دعم الأندية الرياضية

لإطلاق استراتيجيتها قبل بدء الموسم الكروي الجديد

قررت الهيئة العامة للرياضة، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" المقرر إقامته اليوم الخميس، إلى بعد غد السبت بمحافظة جدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تَقَرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" والمقرر إقامته اليوم الخميس، إلى بعد غد السبت بمحافظة جدة بمشيئة الله.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عقد مؤتمر صحفي في فندق "حياة بارك" بجدة؛ لإطلاق استراتيجيتها بالنسبة لدعم الأندية الرياضية؛ وذلك قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

يشار إلى أن هيئة الرياضة تقوم منذ الموسم الماضي بدفع نفقات اللاعبين الأجانب والسعوديين الشهرية، وكذلك مقدمات العقود وقيمة الصفقات التي تقوم بها الأندية بعد أن سمح اتحاد كرة القدم بالتعاقد مع ثمانية لاعبين؛ وهو ما دفع العديد منها إلى إجراء تعاقدات ناجحة مع لاعبين من طراز عالمي.