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الأخضر الأولمبي يدشن مشواره بتصفيات الآسيوية بالتعادل مع أوزبكستان

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.

وسجّل حامد الغامدي (40) وعبدالمحسن القحطاني (47) هدفي السعودية، في حين سجل أوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الكويت على بنغلادش 1-0 على ستاد جار.

وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الأخضر السعودي وأوزبكستان، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط.


وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما تلتقي أوزبكستان مع بنغلادش.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على الثاني في مجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يدشن مشواره بتصفيات الآسيوية بالتعادل مع أوزبكستان
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.

وسجّل حامد الغامدي (40) وعبدالمحسن القحطاني (47) هدفي السعودية، في حين سجل أوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الكويت على بنغلادش 1-0 على ستاد جار.

وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الأخضر السعودي وأوزبكستان، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط.


وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما تلتقي أوزبكستان مع بنغلادش.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على الثاني في مجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
03:51 PM

الأخضر الأولمبي يدشن مشواره بتصفيات الآسيوية بالتعادل مع أوزبكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.

وسجّل حامد الغامدي (40) وعبدالمحسن القحطاني (47) هدفي السعودية، في حين سجل أوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الكويت على بنغلادش 1-0 على ستاد جار.

وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الأخضر السعودي وأوزبكستان، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط.


وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما تلتقي أوزبكستان مع بنغلادش.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على الثاني في مجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

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