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الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة

لتعزيز مكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية

حصلت الهيئة السعودية للفضاء ممثلة في فريق تقنية المعلومات، على عدة اعتمادات دولية من المنظمة العالمية للمعايير ISO.

وقال الرئيس التنفيذي "للهيئة السعودية للفضاء" الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: هذه الاعتمادات تأتي لتعزيز مكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي تم تطويرها في الهيئة التي تضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات والمعايير العالمية في الهيئة؛ وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وأكد "آل الشيخ" أن حصول الهيئة على شهادات الآيزو رغم المدة القصيرة منذ إنشاء الهيئة، يعدّ نقلة نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع تقنية المعلومات، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم منح الشهادات للهيئة بعد تقييم شامل لمستوى أداء خدمات تقنية المعلومات وضمان جاهزية الخدمة على مدار الساعة؛ حيث حصلت الهيئة على أربعة اعتمادات دولية هي 22301 ISO وشهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال، ISO 20000، وشهادة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، ISO 27001، وشهادة نظام إدارة الأمن السيبراني، ISO 9001، وشهادة نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة الآيزو من أهم الشهادات العالمية التي تؤكد التطور المستدام والمستمر لأنشطة وخدمات تطبيق مبادئ إدارة الجودة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الهيئة.

الهيئة السعودية للفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة
سبق

حصلت الهيئة السعودية للفضاء ممثلة في فريق تقنية المعلومات، على عدة اعتمادات دولية من المنظمة العالمية للمعايير ISO.

وقال الرئيس التنفيذي "للهيئة السعودية للفضاء" الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: هذه الاعتمادات تأتي لتعزيز مكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي تم تطويرها في الهيئة التي تضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات والمعايير العالمية في الهيئة؛ وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وأكد "آل الشيخ" أن حصول الهيئة على شهادات الآيزو رغم المدة القصيرة منذ إنشاء الهيئة، يعدّ نقلة نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع تقنية المعلومات، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم منح الشهادات للهيئة بعد تقييم شامل لمستوى أداء خدمات تقنية المعلومات وضمان جاهزية الخدمة على مدار الساعة؛ حيث حصلت الهيئة على أربعة اعتمادات دولية هي 22301 ISO وشهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال، ISO 20000، وشهادة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، ISO 27001، وشهادة نظام إدارة الأمن السيبراني، ISO 9001، وشهادة نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة الآيزو من أهم الشهادات العالمية التي تؤكد التطور المستدام والمستمر لأنشطة وخدمات تطبيق مبادئ إدارة الجودة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الهيئة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
05:05 PM
اخر تعديل
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
07:29 PM

الهيئة السعودية للفضاء تحصد 4 شهادات عالمية في الجودة

لتعزيز مكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت الهيئة السعودية للفضاء ممثلة في فريق تقنية المعلومات، على عدة اعتمادات دولية من المنظمة العالمية للمعايير ISO.

وقال الرئيس التنفيذي "للهيئة السعودية للفضاء" الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: هذه الاعتمادات تأتي لتعزيز مكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي تم تطويرها في الهيئة التي تضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات والمعايير العالمية في الهيئة؛ وذلك لتنظيم عملياتها ومخرجاتها بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وأكد "آل الشيخ" أن حصول الهيئة على شهادات الآيزو رغم المدة القصيرة منذ إنشاء الهيئة، يعدّ نقلة نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع تقنية المعلومات، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتم منح الشهادات للهيئة بعد تقييم شامل لمستوى أداء خدمات تقنية المعلومات وضمان جاهزية الخدمة على مدار الساعة؛ حيث حصلت الهيئة على أربعة اعتمادات دولية هي 22301 ISO وشهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال، ISO 20000، وشهادة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، ISO 27001، وشهادة نظام إدارة الأمن السيبراني، ISO 9001، وشهادة نظام إدارة الجودة.

وتعد شهادة الآيزو من أهم الشهادات العالمية التي تؤكد التطور المستدام والمستمر لأنشطة وخدمات تطبيق مبادئ إدارة الجودة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الهيئة.

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