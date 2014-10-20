"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر

شهدت مدرجات ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، أمس الثلاثاء، والذي احتضن "ديربي القارة" القمة التاريخية بين النصر وغريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا حضور الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووجد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهة منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.