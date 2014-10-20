النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر

شهدت مدرجات ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، أمس الثلاثاء، والذي احتضن "ديربي القارة" القمة التاريخية بين النصر وغريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا حضور الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووجد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهة منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر
سبق

شهدت مدرجات ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، أمس الثلاثاء، والذي احتضن "ديربي القارة" القمة التاريخية بين النصر وغريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا حضور الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووجد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهة منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:14 AM

"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,298

شهدت مدرجات ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، أمس الثلاثاء، والذي احتضن "ديربي القارة" القمة التاريخية بين النصر وغريمه التقليدي الهلال في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا حضور الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ووجد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعديه للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهة منتخب أستراليا في الجولة الخامسة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,635
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,748

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة