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"ترشيد" تستهدف توفير 70% من الطاقة الاستهلاكية لشوارع نجران

من خلال مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة LED

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع أمانة منطقة نجران أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع المنطقة، حيث تم إطلاق مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشّدة للطاقة في مدينة نجران.

ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

كما يتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر قدره 75 مليون كليو واط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة قبل بداية المشروع.

ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي حوالي 49 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 815 ألف شتلة.

الجدير بالذكر أن ترشيد تستهدف من خلال برنامج إحلال إنارة الشوارع إلى إعادة تأهيل أكثر من 2.2 مليون مصباح في شوارع وطرقات المملكة.

وبدأت ترشيد مؤخراً في إطلاق مشروعاتها لاستبدال إنارة الشوارع في عدد من المناطق الجنوبية والغربية للمملكة، كما استكملت أيضًا، أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تستهدف توفير 70% من الطاقة الاستهلاكية لشوارع نجران
سبق

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع أمانة منطقة نجران أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع المنطقة، حيث تم إطلاق مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشّدة للطاقة في مدينة نجران.

ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

كما يتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر قدره 75 مليون كليو واط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة قبل بداية المشروع.

ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي حوالي 49 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 815 ألف شتلة.

الجدير بالذكر أن ترشيد تستهدف من خلال برنامج إحلال إنارة الشوارع إلى إعادة تأهيل أكثر من 2.2 مليون مصباح في شوارع وطرقات المملكة.

وبدأت ترشيد مؤخراً في إطلاق مشروعاتها لاستبدال إنارة الشوارع في عدد من المناطق الجنوبية والغربية للمملكة، كما استكملت أيضًا، أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:32 PM

"ترشيد" تستهدف توفير 70% من الطاقة الاستهلاكية لشوارع نجران

من خلال مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة LED

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع أمانة منطقة نجران أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع المنطقة، حيث تم إطلاق مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة LED ذات الكفاءة في الأداء والمرشّدة للطاقة في مدينة نجران.

ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70% وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشّدة.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

كما يتوقع عند انتهاء المشروع تحقيق وفر قدره 75 مليون كليو واط ساعة من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة قبل بداية المشروع.

ومن المتوقع أيضاً أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تعادل تفادي حوالي 49 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يساوي الأثر البيئي لزراعة حوالي 815 ألف شتلة.

الجدير بالذكر أن ترشيد تستهدف من خلال برنامج إحلال إنارة الشوارع إلى إعادة تأهيل أكثر من 2.2 مليون مصباح في شوارع وطرقات المملكة.

وبدأت ترشيد مؤخراً في إطلاق مشروعاتها لاستبدال إنارة الشوارع في عدد من المناطق الجنوبية والغربية للمملكة، كما استكملت أيضًا، أعمال المراحل الأولى في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة وحائل والجوف.

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