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الصين تحذر قادة مجموعة الـ7: المجموعات الصغيرة لا تقرر مصير العالم

متحدث سفارتها في لندن أشار إلى أن الشؤون الدولية تعالَج بالتشاور

حذرت الصين، اليوم الأحد، "زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولّت منذ فترة طويلة"، في هجوم على أغنى ديمقراطيات في العالم بعدما سعت لاتخاذ موقف موحد إزاء بكين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن: "لقد ولّت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف المتحدث: "نعتقد دائماً أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول".

وتبحث مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها في جنوب غربي إنجلترا، عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس شي جينبينغ بعد الصعود الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأربعين عاماً الماضية.

ويريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع كاربيس باي الإنجليزي؛ ليظهروا للعالم أن أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلاً لنفوذ الصين المتنامي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تحذر قادة مجموعة الـ7: المجموعات الصغيرة لا تقرر مصير العالم
سبق

حذرت الصين، اليوم الأحد، "زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولّت منذ فترة طويلة"، في هجوم على أغنى ديمقراطيات في العالم بعدما سعت لاتخاذ موقف موحد إزاء بكين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن: "لقد ولّت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف المتحدث: "نعتقد دائماً أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول".

وتبحث مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها في جنوب غربي إنجلترا، عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس شي جينبينغ بعد الصعود الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأربعين عاماً الماضية.

ويريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع كاربيس باي الإنجليزي؛ ليظهروا للعالم أن أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلاً لنفوذ الصين المتنامي.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:30 PM

الصين تحذر قادة مجموعة الـ7: المجموعات الصغيرة لا تقرر مصير العالم

متحدث سفارتها في لندن أشار إلى أن الشؤون الدولية تعالَج بالتشاور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الصين، اليوم الأحد، "زعماء مجموعة السبع من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولّت منذ فترة طويلة"، في هجوم على أغنى ديمقراطيات في العالم بعدما سعت لاتخاذ موقف موحد إزاء بكين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن: "لقد ولّت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية"، وفقاً لـ"رويترز".


وأضاف المتحدث: "نعتقد دائماً أن الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، فقيرة أم غنية، متساوية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول".

وتبحث مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها في جنوب غربي إنجلترا، عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس شي جينبينغ بعد الصعود الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأربعين عاماً الماضية.

ويريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع كاربيس باي الإنجليزي؛ ليظهروا للعالم أن أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلاً لنفوذ الصين المتنامي.

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