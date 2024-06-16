النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

سكان "الكامل": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت وشكوانا لم تجد صدى

طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم

اشتكى عدد من سكان محافظة الكامل، من انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون من تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشاروا إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، في الشبكة التي تغطي أجزاءً من المحافظة والمراكز؛ شبكة ضعيفة بشكل مستمر، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة وتفعيل شبكة الجيل الرابع، لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

شبكة الإنترنت محافظة الكامل

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان "الكامل": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت وشكوانا لم تجد صدى
سبق

اشتكى عدد من سكان محافظة الكامل، من انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون من تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشاروا إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، في الشبكة التي تغطي أجزاءً من المحافظة والمراكز؛ شبكة ضعيفة بشكل مستمر، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة وتفعيل شبكة الجيل الرابع، لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
03:33 PM

سكان "الكامل": نعاني سوء شبكات الاتصال والإنترنت وشكوانا لم تجد صدى

طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
221

اشتكى عدد من سكان محافظة الكامل، من انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون من تدنٍ في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشاروا إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، في الشبكة التي تغطي أجزاءً من المحافظة والمراكز؛ شبكة ضعيفة بشكل مستمر، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة وتفعيل شبكة الجيل الرابع، لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,748
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,265

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة