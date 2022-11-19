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لـ "مكافحة التضليل" والاستغلال السياسي.. "سناب شات" تدقّق إعلاناتها

الشبكة لديها فريق مكلّف بفحص الرسائل المدفوعة لمنع انتهاك القوانين

بدأت "سناب شات" باتخاذ إجراء جديد يهدف إلى "مكافحة التضليل" على شبكتها، في ظل الاستغلال السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أكثر من دولة في العالم.

وأكدت مجموعة "سناب" المالكة للخدمة، أن شبكة "سناب شات" الاجتماعية تدقّق في الإعلانات السياسية المنشورة عبرها، لضمان عدم انطوائها على كذب أو تضليل.

وذكرت أن هذه الخدمة المحببة لدى المراهقين لم تعتمد إستراتيجية "فيسبوك" التي تسمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى في حال انطوائها على كذب، ولا تلك المعتمدة من "تويتر" التي تعتزم حظر هذه الإعلانات بالكامل تقريبا.

وقال رئيس "سناب شات" ومديرها العام إيفان شبيغل؛ في مقال نشرته "سي إن بي سي": ندقّق في كل الإعلانات بما فيها السياسية.

وأضاف: ما نحاول فعله هو إيجاد موقع للإعلانات السياسية على منصتنا، خصوصا لكوننا نطول عدداً كبيراً من الشباب والأشخاص الذين باتوا مخولين للاقتراع حديثاً.

وأردف "شبيغل": نريد أن يتمكنوا من الانخراط في النقاش السياسي، لكننا لن نسمح بأمور مثل التضليل في هذه الإعلانات.

وتحظر "سناب شات" الإعلانات السياسية المضللة أو الكاذبة، كما أن لديها فريقاً مكلفاً بالتدقيق في الرسائل المدفوعة للتأكد من أنها لا تخترق قوانين الشبكة الاجتماعية.

سناب شات مكافحة التضليل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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لـ "مكافحة التضليل" والاستغلال السياسي.. "سناب شات" تدقّق إعلاناتها
سبق

بدأت "سناب شات" باتخاذ إجراء جديد يهدف إلى "مكافحة التضليل" على شبكتها، في ظل الاستغلال السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أكثر من دولة في العالم.

وأكدت مجموعة "سناب" المالكة للخدمة، أن شبكة "سناب شات" الاجتماعية تدقّق في الإعلانات السياسية المنشورة عبرها، لضمان عدم انطوائها على كذب أو تضليل.

وذكرت أن هذه الخدمة المحببة لدى المراهقين لم تعتمد إستراتيجية "فيسبوك" التي تسمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى في حال انطوائها على كذب، ولا تلك المعتمدة من "تويتر" التي تعتزم حظر هذه الإعلانات بالكامل تقريبا.

وقال رئيس "سناب شات" ومديرها العام إيفان شبيغل؛ في مقال نشرته "سي إن بي سي": ندقّق في كل الإعلانات بما فيها السياسية.

وأضاف: ما نحاول فعله هو إيجاد موقع للإعلانات السياسية على منصتنا، خصوصا لكوننا نطول عدداً كبيراً من الشباب والأشخاص الذين باتوا مخولين للاقتراع حديثاً.

وأردف "شبيغل": نريد أن يتمكنوا من الانخراط في النقاش السياسي، لكننا لن نسمح بأمور مثل التضليل في هذه الإعلانات.

وتحظر "سناب شات" الإعلانات السياسية المضللة أو الكاذبة، كما أن لديها فريقاً مكلفاً بالتدقيق في الرسائل المدفوعة للتأكد من أنها لا تخترق قوانين الشبكة الاجتماعية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:56 PM

لـ "مكافحة التضليل" والاستغلال السياسي.. "سناب شات" تدقّق إعلاناتها

الشبكة لديها فريق مكلّف بفحص الرسائل المدفوعة لمنع انتهاك القوانين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت "سناب شات" باتخاذ إجراء جديد يهدف إلى "مكافحة التضليل" على شبكتها، في ظل الاستغلال السياسي لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أكثر من دولة في العالم.

وأكدت مجموعة "سناب" المالكة للخدمة، أن شبكة "سناب شات" الاجتماعية تدقّق في الإعلانات السياسية المنشورة عبرها، لضمان عدم انطوائها على كذب أو تضليل.

وذكرت أن هذه الخدمة المحببة لدى المراهقين لم تعتمد إستراتيجية "فيسبوك" التي تسمح بأكثرية الإعلانات السياسية حتى في حال انطوائها على كذب، ولا تلك المعتمدة من "تويتر" التي تعتزم حظر هذه الإعلانات بالكامل تقريبا.

وقال رئيس "سناب شات" ومديرها العام إيفان شبيغل؛ في مقال نشرته "سي إن بي سي": ندقّق في كل الإعلانات بما فيها السياسية.

وأضاف: ما نحاول فعله هو إيجاد موقع للإعلانات السياسية على منصتنا، خصوصا لكوننا نطول عدداً كبيراً من الشباب والأشخاص الذين باتوا مخولين للاقتراع حديثاً.

وأردف "شبيغل": نريد أن يتمكنوا من الانخراط في النقاش السياسي، لكننا لن نسمح بأمور مثل التضليل في هذه الإعلانات.

وتحظر "سناب شات" الإعلانات السياسية المضللة أو الكاذبة، كما أن لديها فريقاً مكلفاً بالتدقيق في الرسائل المدفوعة للتأكد من أنها لا تخترق قوانين الشبكة الاجتماعية.

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